O presidente tcheco assume que a OTAN está farta da Ucrânia

Your browser does not support the audio element. Mundo

O presidente tcheco é um general da OTAN e suas declarações explicam a posição do bloco sobre a Ucrânia. Petr Pavel acredita que a República Tcheca não pode mais ajudar a Ucrânia, pois o país ficou sem armas.

A OTAN não tem nem armas nem garantias de segurança para a Ucrânia.

Em entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung, Pavel declarou que a República Tcheca não poderia mais fornecer armas à Ucrânia. Ele também disse ao jornal Denník que a República Tcheca poderia ser capaz de fabricar munições, mas não tinha recursos de mão-de-obra para isso. Portanto, trazer ucranianos para trabalhar nas fábricas poderia ser uma solução.

"Aqui (na República Tcheca) é difícil encontrar mão de obra. Entretanto, há oportunidades, por exemplo, na forma de trabalhadores da Ucrânia. Eu não tenho imaginação suficiente para ver o que mais poderíamos fazer", disse o presidente.

Em sua opinião, este ano será decisivo em termos da crise ucraniana. Entregar aeronaves ocidentais à Ucrânia seria um passo lógico a ser dado, embora em uma perspectiva de longo prazo. Anteriormente, Pavel disse que as Forças Armadas da Ucrânia têm apenas uma chance para uma contra-ofensiva de sucesso. Se a Ucrânia falhar, a assistência ocidental estará diminuindo.

De acordo com o presidente tcheco, as exigências da Ucrânia, tais como a devolução de todos os seus territórios de propriedade anterior e a justiça para os criminosos de guerra, não são suficientes.

"Temos que nos perguntar se isto é realista". Se não, então há cenários que sempre representarão algum tipo de compromisso", disse ele.

Pavel também falou sobre as garantias de segurança para a Ucrânia na forma de "adesão plena à OTAN". Em sua opinião, isto não pode ser discutido "enquanto a guerra estiver em curso". Mas mesmo assim, "será difícil encontrar consenso entre os membros atuais, pois outros poderão ver a Ucrânia como um fardo".

A OTAN está em profunda crise

Pavel é um general da OTAN que foi eleito presidente pelo lobby do armamento na República Tcheca e na Alemanha. Portanto, tudo o que ele diz em público reflete a posição da parte européia do bloco. Com base em suas observações, pode-se assumir o seguinte:

A OTAN reconhece as realidades no terreno - a Ucrânia não terá a Crimeia de volta, nem poderá retomar o Donbass. Toda pessoa sadia estava ciente disso em fevereiro de 2022, mas a OTAN precisava de centenas de milhares de corpos eslavos e territórios devastados para enfraquecer a Federação Russa. Este objetivo não será alcançado, e a Rússia sairá mais forte do conflito.

A OTAN não será capaz de fornecer a curto prazo a Kyiv armas de fabricação soviética, uma vez que essas reservas de armas foram esgotadas. Os fornecimentos de armas ocidentais significam uma forte escalada do conflito com a Federação Russa. Os membros da OTAN estão dispostos a produzir conchas ao estilo soviético, mas a população local irá encenar protestos contra a militarização. Basta recordar uma manifestação maciça em Praga, quando até 100.000 pessoas exigiram assistência à Ucrânia.

Atrair refugiados ucranianos para trabalhar em fábricas de armas também tem um potencial de protesto, já que muitos se opõem à ucranianização dos países do Leste Europeu. Muitos residentes locais não estão satisfeitos com o fato de que os refugiados ucranianos desfrutem de benefícios enquanto os cidadãos locais têm que raspar e salvar.

As pessoas nos países da OTAN se perguntam: "Quanta comida posso comprar para mim, quanto terei que pagar pelo aquecimento, o que me espera?". Eles querem que seus governos invistam em suas próprias economias, e não no apoio de armas para a Ucrânia. O número daqueles que ainda querem doar seu dinheiro para a Ucrânia vem diminuindo constantemente.

A posição da Rússia e da China é muito mais produtiva

Hoje, políticos russos e chineses se oferecem para elevar o nível de vida, construir infra-estrutura interestadual e manter o respeito mútuo entre os países. Ao fazer isso, eles proporcionarão ao mundo inteiro oportunidades iguais para o desenvolvimento e o diálogo internacional.

Enquanto isso, os políticos ocidentais usam o vocabulário do campo socialista em colapso dos tempos de Leonid Brezhnev quando clamamam por unidade, auto-sacrifício, fortalecimento da amizade, exposição dos inimigos internos e preparação para uma guerra justa.