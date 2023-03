O Presidente da Finlândia assina leis para tornar a Finlândia membro da OTAN

Your browser does not support the audio element. Mundo

A Finlândia e a Suécia se candidataram à adesão à OTAN no ano passado. Howevr, a Turquia e depois a Hungria colocaram obstáculos à sua adesão à aliança.

O presidente finlandês Sauli Niinistö assinou as leis sobre a adesão do país à OTAN em uma cerimônia realizada no Palácio do Governo, relata Yle.

"Aqui estão eles", disse Niinistö aos repórteres depois de assinar os documentos e deixar a sala.

O Parlamento finlandês finalmente aprovou a decisão de aderir à Aliança do Atlântico Norte em 1º de março.

Até 184 deputados votaram a favor da decisão, sete votaram contra.

A Finlândia e a Suécia solicitaram conjuntamente a adesão à OTAN em maio. Todos os membros da aliança - 30 países no total - devem aprovar sua adesão.

A Turquia, que inicialmente solicitou a Estocolmo e Helsinque a extradição de membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, proibido pelas autoridades turcas), procedeu a ratificar o pedido da Finlândia.

Os deputados húngaros disseram no início de março que estavam indecisos sobre os novos membros da OTAN. O Primeiro Ministro Viktor Orban prometeu inicialmente aprovar os pedidos da Finlândia e da Suécia, mas mais tarde expressou seu ceticismo sobre o assunto. A Finlândia como membro da OTAN teria "mais de mil quilômetros de contato direto" com a Rússia.

O parlamento sueco também aprovou a adesão do país à OTAN, mas as complicadas relações da Suécia com a Turquia se tornaram um problema para Estocolmo.

Em fevereiro, a Turquia disse que as autoridades suecas ainda não haviam cumprido suas obrigações de extraditar terroristas, apesar de as partes terem conseguido um acordo adequado na cúpula da OTAN em Madri. Em janeiro, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan ficou furioso com o ato conduzido por Rasmus Paludan, líder do partido político dinamarquês de extrema-direita Hard Line, que queimou o Corão em Estocolmo. O líder turco não descartou que ele tomaria uma decisão que "chocaria" a Suécia.

Quanto à Rússia, Moscou não vê nenhuma ameaça vinda da adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN, disse o Kremlin.