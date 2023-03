Casos de antrax na Rússia: Dois pacientes hospitalizados na região de Moscou

Your browser does not support the audio element. Mundo

Dois pacientes que foram hospitalizados com suspeita de antrax não revelaram a doença, disseram porta-vozes do Ministério da Saúde da Região de Moscou.

Em 22 de março, foi relatado que dois amigos da República de Chuvashia que vieram da região de Moscou foram hospitalizados com sintomas de antrax.

"Foi realizada uma gama completa de estudos médicos, foram coletadas amostras e enviadas para análise laboratorial. Os testes preliminares não confirmaram a presença de antrax", disse o Ministério da Saúde.

Os primeiros casos de antrax foram relatados na Rússia em 15 de março. Dizia-se que as pessoas infectadas eram um casal casado. O marido ficou infectado ao cortar uma carcaça de touro. O homem conseguiu vender cerca de meia tonelada da carne infectada.

Referência:

Antrax é uma infecção causada pela bactéria Bacillus anthracis. Pode ocorrer em quatro formas: pele, pulmões, intestino e injeção. O início do sintoma ocorre entre um dia e mais de dois meses depois que a infecção é contraída. As taxas de mortalidade do antrax variam, dependendo da exposição, e são aproximadamente 20% para o antrax cutâneo sem antibióticos e 25 - 75% para o antrax gastrointestinal; o antrax inalatório tem uma taxa de mortalidade que é 80% ou mais.