General ucraniano anuncia a contra-ofensiva em Bakhmut

Your browser does not support the audio element. Mundo

As Forças Armadas da Ucrânia em breve lançarão uma contra-ofensiva contra Bakhmut (o nome russo da cidade é Artemovsk), disse o general Alexander Syrsky, comandante das Forças Terrestres Ucranianas.

De acordo com Syrsky, as Forças Armadas da Ucrânia pretendem tirar proveito da suposta fadiga do PMC Wagner.

"Muito em breve aproveitaremos esta oportunidade, como fizemos antes perto de Kyiv, Kharkiv, Balakleya e Kupyansk", disse o general.

Anteriormente, Yevgeny Prigozhin, chefe do PMC Wagner, disse que as Forças Armadas da Ucrânia estavam criando grupos nas cidades ao redor de Bakhmut.