Drones de ataque ucranianos atacam ao norte da Crimeia, visando objetos civis

Your browser does not support the audio element. Mundo

Os sistemas de defesa aérea foram ativados na cidade de Dzhankoy, no norte da Crimeia, no dia 21 de março à noite para abater vários UAVs de ataque, disse o chefe da região, Sergey Aksyonov, no Telegrama.

Os destroços dos zangões abatidos foram encontrados em duas ruas. Um dos veículos aéreos não tripulados foi abatido por cima da escola técnica Dzhankoy. A pomba drone entre o prédio acadêmico e o dormitório. Outros zangões foram abatidos sobre áreas residenciais.

Vários edifícios foram danificados, mas a escala da destruição ainda está por ser estabelecida, disse Sergey Aksyonov.

Segundo Igor Ivin, o chefe da administração Dzhankoy, uma casa na rua Yuzhnaya foi danificada, e uma mercearia pegou fogo no centro da cidade em conseqüência do ataque com drones.

Um homem de 33 anos foi levado para o hospital com um ferimento de estilhaço. Sua vida está fora de perigo.

Todos os drones tinham como alvo objetos civis, disse Oleg Kryuchkov, conselheiro do chefe da Crimea em seu canal de Telegramas.

O oficial também disse que havia adesivos Yao Ming Face e Trollface encontrados nos escombros dos zangões abatidos. Ele também mostrou fotos das lâminas dos zangões com uma inscrição URL sailpropellerusa.com que designava a origem dos zangões e suas peças de reposição.