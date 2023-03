As forças russas destroem a coluna de veículos blindados da OTAN na Ucrânia

As forças russas destruíram uma coluna de veículos blindados da OTAN que haviam sido entregues ao exército ucraniano.

De acordo com a publicação russa Spring, as Forças Armadas da Ucrânia estão tentando romper as defesas russas, mas os caças russos repelem os ataques com sucesso.

"As filmagens mostram a destruição de outro grupo de porta-aviões blindados M113 americanos", diz a legenda do vídeo.

De acordo com a publicação, as forças russas destruíram quatro porta-aviões blindados do exército ucraniano. O local do ataque não foi revelado. Só foi triste que o vídeo tenha sido feito na direção de Zaporozhye (Zaporizhzhia) das hostilidades.