Xi Jinping fica na suíte de sete quartos e tem chef pessoal em Moscou

Mundo

O presidente chinês Xi Jinping, que chegou a Moscou para conversar com o presidente russo Vladimir Putin, está hospedado no Hotel Soluxe, cinco estrelas, no nordeste de Moscou.

Segundo a news.ru, Xi Jinping está hospedado no hotel do Huaming Park, o centro de negócios chinês. O Presidente chinês está hospedado em uma suíte de sete quartos com 373 metros quadrados. A suíte tem um hammam turco e uma jacuzzi, há muitos livros em russo e chinês nas prateleiras dos livros.

Há um mês, o hotel reservou um chef da China para cozinhar para os hóspedes de alto escalão.

O encontro informal entre Vladimir Putin e Xi Jinping aconteceu no Kremlin no dia 20 de março. Após as conversas tête-à-tête, os presidentes continuam sua conversa durante o jantar.

Xi Jinping diz que Putin ganhará as eleições de 2024

Durante a reunião, o Presidente chinês Xi Jinping manifestou sua confiança de que o povo da Rússia apoiaria Putin se ele se candidatasse à presidência em 2024. Com Putin no leme, a Rússia alcançou um progresso considerável e prosperidade, disse Xi.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou mais tarde a declaração de Xi e disse que o líder chinês não pretendia anunciar a participação de Putin nas eleições de 2024.

Xi Jinping não alegou que Putin se candidataria a outro mandato, Peskov disse acrescentando que só poderia apoiar a confiança de Xi no apoio que Putin desfruta na Rússia entre a população.