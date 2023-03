Embaixador polonês faz declaração boba de guerra, embaixada rapidamente faz back-pedals

A Ucrânia já teria sido destruída sem a ajuda que o país recebe da Polônia e dos Estados Unidos, disse o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki, informou a RIA Novosti.

De acordo com Morawiecki, a Europa precisa de armas mais básicas.

"Gostaria que os países da Europa fossem tão fortes militarmente que não precisassem de nenhuma ajuda externa no caso de um ataque". Para que eles possam apoiar uns aos outros e aos outros". Hoje não parece assim", disse ele.

Enquanto isso, o embaixador polonês na França Jan Emeryk Rosciszewski disse no ar do canal de TV LCI que Varsóvia interviria no confronto caso a Rússia derrotasse a Ucrânia.

"Se a Ucrânia não conseguir defender sua independência, não teremos outra escolha senão aderir ao conflito", disse o embaixador da Polônia na França.

O conflito na Ucrânia é uma batalha pelos valores e cultura ocidentais básicos. Portanto, "é tão importante vencer", disse ele.

A Embaixada da Polônia na França recuou rapidamente. Em um posto na mídia social, a embaixada negou as observações do embaixador sobre a prontidão da Polônia em intervir no conflito. As palavras que o oficial disse foram tiradas do contexto, disse a embaixada.

O embaixador falou sobre a necessidade de assistência à Ucrânia contra o pano de fundo da ameaça que a Rússia estava colocando à Europa e aos valores europeus.

"A escuta precisa de toda a conversa deixa claro que ela não continha uma promessa de participação direta da Polônia no conflito - havia apenas um aviso sobre as conseqüências que a derrota da Ucrânia poderia trazer - uma possibilidade de um ataque ou o envolvimento da Rússia na guerra com outros países da Europa Central, os países bálticos e a Polônia", disse a Embaixada da Polônia na França.

Em outros fragmentos da entrevista, Rosciszewski deixa claro que a Polônia não está em guerra, mas está pronta para prestar assistência a Kyiv, observou a embaixada. Tentativas de encontrar comentários sensacionais no que o embaixador disse foram maliciosos, acrescentou o departamento.

Aleksey Pushkov, membro do Conselho da Federação da Rússia, disse em seu canal de telegrama que os Estados Unidos não apoiariam o conflito com a Rússia.

"Esta é a primeira vez que ouvimos um representante oficial da Polônia dizer as coisas que seus líderes há muito tinham em mente". Entretanto, toda a "coragem" dos poloneses é baseada no apoio dos Estados Unidos. Varsóvia tem certeza de que Washington está pronta para lutar?" escreveu o senador.

Mikhail Sheremet, um deputado russo da Crimeia, advertiu a Polônia contra entrar em conflito com a Rússia. Isto seria muito perigoso para Varsóvia, relata a RIA Novosti.

O presidente polonês Andrzej Duda deveria perceber a futilidade da agressão contra a Rússia. Os Estados Unidos consideram a Ucrânia um projeto acabado e Washington está pronta para "jogar o povo polonês na fornalha da guerra".