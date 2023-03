Depois do Glow ucraniano: Crise das Pensões Francesas!

Hoje abordamos o tema sempre divertido da... Reforma da Previdência Social Francesa!?! (Nota ao editor: Really?...Ok....*sigh*...)

Com toda a seriedade, caro leitor, o assunto é muito mais essencial do que você supõe e portenta afetar você, mesmo que não seja francês.

Assim, dê-me 800 palavras e eu farei de você um especialista - er, faça essas 850 palavras, e um diletante.

Sim, nós estamos realmente fazendo isto

Muito bem, aqui vai haver um pouco de "Long Story Made Short", mas você terá a essência das coisas...pelo menos o suficiente para impressionar seu anfitrião em um coquetel...

Desde que foi inaugurado em 2017, Monsieur Macron tem se empenhado em fazer com que os trabalhadores franceses trabalhem por mais tempo. (O que deveria ter sido um choque total para os eleitores que o elegeram, já que ele é um EX-BANKER BANKER! Ugh!)

Em uma estratégia óbvia de pedir mais do que você quer, Macron originalmente pretendia que os Operários não se aposentassem mais aos 62 anos (como hoje) e ao invés disso aos 65 anos (como proposto). Isto foi posteriormente revisado para 64 para a maioria.

Além disso, sob a proposta, a quantidade de anos trabalhados também aumentaria - uma alteração significativa se você for uma mulher que deseja criar uma criança em casa em vez de abandoná-la em armazéns écoles publiques.

A propósito, o atual sistema francês permite profissões com aposentadorias antecipadas, como a Ballerina ou o Policial. Embora ainda não definitivas, algumas das profissões do novo esquema seriam completamente excisadas, como o de motorista de metrô.

Os valores de pagamento seriam fixados em um mínimo de 650 euros e um máximo de 11.000 euros anuais.

Os valores podem parecer generosos para os estranhos, mas a Filosofia da Pensão tem origem na lendária Revolução Francesa em si e a crença de "vender" a própria mão-de-obra faz parte do que designa uma pessoa livre.

Finalmente, a lógica para toda a reformulação é que em 1960 a Relação Trabalhador a Aposentado era (aproximadamente) 4 para 1...em 2000 era 3 para 1...em 2020 era 2 para 1...e em 2040 será 1,5 para 1.

Naturalmente existem inúmeras nuances, mas isto deve lhe dar a proverbial visão de "Galeria Longa".

Certamente a população francesa apóia isto, mas é claro...

Inacreditavelmente, os trabalhadores da França não ficaram muito entusiasmados (chocantes!) ao saber que durante uma época de inflação espantosamente alta eles seriam obrigados a trabalhar mais alguns anos pelo que já pensavam ter ganho.

O resultado - como é a maneira francesa - foram protestos maciços.

De fato, estas foram as maiores manifestações civis em pelo menos vinte anos. Houve seis grandes cavalgadas pelo país em apenas dois meses; uma com bem mais de um milhão de pessoas.

Mais recentemente, foi um protesto de fim de semana que os líderes trabalhistas afirmam ter visto 700.000, mas a polícia diz que foram apenas 70.000... e embora esteja longe de mim para denotar o que é correto... eu não confiaria na intenção de um governo de tirar seus direitos para que também se confiasse em fazer a contagem de quem se opõe a essa tomada.

De qualquer forma, é preciso saber que Paris tem uma população de cerca de 2 milhões, portanto, se mesmo 200.000 pessoas apareceram no melhor dia, isso significa dez por cento de toda a cidade exibida - o que deve ser muito impressionante para qualquer um.

Finalmente, existem pesquisas de opinião pública que podem ser uma arte nobre quando praticada com integridade...mas isto é política. No entanto, supondo que haja uma quantidade significativa de mentiras em curso, as autoridades ainda admitem que pelo menos 60% apóiam os protestos e 70% são contra o novo projeto de reforma "Trabalho Escravo Mais Longo".

Perdão Moi, Qual o caminho para a Bastilha?

Em uma mostra do que vale exatamente a "Democracia" em nossa sagrada "Ordem Baseada em Regras"... apesar da oposição pública esmagadoramente unificada, os alegados representantes eleitos também evidenciaram um apoio burocrático esmagadoramente unificado ao dizer ao Povo para por favor ir direto para o fogo.

A contagem inicial na Câmara Baixa (Assembléia Nacional)? Um compromisso estava chegando esta semana.

A primeira convocação na Câmara Alta (le Sénat)? 195 para a 112 contra.

Naturalmente, não importava...

Porque em 16 de março de 2023, quando o ex- Rothschild Banker Macron aprendeu que seus votos na Assembléia Nacional não eram suficientes para ensinar aos Plebitas uma ou duas lições sobre quem realmente dirige as coisas na França, houve o uso do "controverso" (leia-se: gritantemente Imperial) Artigo 49.3 para forçar a agenda - mesmo se os deputados tivessem sido suficientemente insensíveis para escolher a representação popular.

Uma mídia caprichosa informou freneticamente os franceses que era um mecanismo nos livros desde 1958 e "inteiramente legal" (da mesma forma que a Injeção de Aborto Covido era "inteiramente segura e eficaz").

Embora tecnicamente preciso em relação ao Artigo 49.3, a realidade é que ele tem sido quase universalmente utilizado para a resolução rápida de problemas de quibbling e nunca antes em situações de momentânea ramificação social.

Assim, esta semana vai se estender por mais dois anos de trabalho para um bando inteiro de sapos.

Então, a culpa é de Zelensky... Oui?

Na verdade, não inteiramente. (Terceiro "grande choque revelador" do dia!...e em um único artigo, não menos!)

Para ser franco, não se pode colocar a culpa por isso inteiramente aos pés do Rei Z e da Quadrilha Gibs. Os franceses vêm debatendo o aumento da idade da pensão há...bem, idades. Isto está basicamente de acordo com a maioria das potências ocidentais e até mesmo com a própria Rússia nos últimos anos.

Neste sentido, seria incorreto e de fato insípida propaganda para reivindicar apoio financeiro para a Ucrânia, ou os refugiados da Ucrânia ou qualquer coisa que envolva diretamente a Ucrânia foi a causa imediata.

Não, na verdade, estou falando sério.

Ao redor do mundo em 80 dias

Exceto...(aqui é onde o autor inteligente o leva)...pode ser o Conflito da Ucrânia é uma causa próxima.

O que se entende por isso é o método de governança "Crisis-Opportunity-Solution", tão prevalecente no Ocidente. Este é o cenário pelo qual o governo ou cria ou faz uso de um problema percebido para então capitalizar a indignação ou distração pública, após o qual é oferecida uma solução de outra forma desagradável.

A maneira pela qual a Ucrânia seria eficaz aqui é usar a "Agressão Russa" - "Crise da Liberdade" - "Mundo à beira da ruptura" histeria para redirecionar o olhar popular.

O Palácio do Eliseu aproveita prontamente este momento para reintroduzir o Projeto de Lei da Reforma Previdenciária, há muito tempo instalado, que é extraordinariamente impopular junto às massas trabalhadoras sujas.

A solução concorda com a redução da idade de aposentadoria em um ano (mesmo que em geral aumente em dois anos) com talvez alguma outra pequena distração internacional naquela semana durante a votação final... como uma colisão com um zangão.

Voilà! - Você consegue o que quer, apesar de enfurecer todo o eleitorado votante.

Quel Mal! Sacre Bleu! Mon Dieu!

O principal problema com esta tese?

Não foram necessárias 850, mas 1100 palavras para explicar... ainda assim, esperamos que o que ocorreu na França seja compreendido por todos, pois qualquer que seja a sua questão essencial local, a Ucrânia será usada para distraí-lo de seu próprio bem-estar.

Guy Somerset escreve de algum lugar na América