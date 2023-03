Nova estrada automobilística para circundar todo o Mar de Azov

Mar de Azov a ser fechado completamente na pista de automóveis

Your browser does not support the audio element. Mundo

O Mar de Azov será encerrado em uma pista de automóveis no final de 2024, disse o vice-primeiro ministro russo Marat Khusnullin, segundo relatórios da TASS.

Trata-se de uma rota de acesso completo à Ponte Kerch que o Presidente Vladimir Putin ordenou que fosse construída.

"Posso dizer com confiança que a estrada M-4 Don Highway com desvio Aksai será concluída este ano". A estrada de desvio Krasnodar também deverá ser concluída este ano. No final de 2023, parte do trecho de Krasnodar até a Ponte Kerch, e em 2024 outra parte até a Ponte Kerch, uma nova estrada de quatro faixas será totalmente construída", disse Khusnullin.

Desta forma, o Mar de Azov será completamente fechado em uma estrada circular de automóveis.

É digno de nota que o Presidente Putin também anunciou uma decisão de estender a via expressa M12 Moscou-Kazan. A mega rodovia será assim expandida para Yekaterinburg, Chelyabinsk e Tyumen, e no futuro - para Irkutsk e Vladivostok, com acesso ao Cazaquistão, Mongólia e China. A nova estrada ajudará a construir novos corredores logísticos e expandir os laços econômicos com os mercados do sudeste asiático.