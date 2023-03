A Rússia conclui os testes do novo complexo antidrone

O novo complexo antidrogas da Rússia pronto para entrega

O sistema russo Serp-VS5 anti-drone completou os testes e está pronto para entrega.

"Todos os testes foram concluídos. O sistema está pronto para entrega sob encomenda, o prazo de entrega está sendo acordado. (...) Já existem pedidos para o novo complexo", disse Andrey Sorokin, Diretor Geral Adjunto para Desenvolvimento de Negócios do Vector Scientific Research Institute, à TASS.

O alcance do Serp-VS5 é de cinco quilômetros. O complexo pode detectar drones intrusos 360 graus no eixo horizontal. Também apresenta a função de dividir o ângulo de visão em setores com modos de operação independentes, o que permite o uso de outros drones durante a operação do complexo Serp-VS5.

O sistema pode operar em cinco bandas de freqüência de 900 megahertz a 5,8 GHz, o que torna possível o uso do Serp-VS5 contra drones civis e especiais. O complexo pode interromper a comunicação com o operador, desativar o equipamento de navegação e desorientar o drone, interrompendo sua missão de vôo.

O Serp-VS5 suprime os sinais GPS, GLONASS, Beidou (nas bandas L1, L2, L5), e também interrompe a operação dos canais de controle do drone via Wi-Fi. A Ethernet é utilizada para se comunicar com o centro de controle do complexo.