A Rússia retomará a construção de quebra-gelos de combate

Your browser does not support the audio element. Mundo

A Rússia retomará a construção do projeto 21180/21180M de combate aos quebra-gelos, disse o jornal Izvestia com referência a fontes do Ministério da Defesa.

Está prevista a construção de um terceiro navio diesel-elétrico do projeto 21180/21180M. O novo navio, disse o jornal, será construído para a Frota do Norte até o final de 2027.

Segundo o especialista militar Dmitry Boltenkov, os quebra-gelos de combate podem ser usados não só para quebrar o gelo, mas também para implantar a infra-estrutura militar no Ártico.

"Eles também poderão realizar missões de resgate e patrulhar as águas da Rota do Mar do Norte". Helicópteros e barcos especializados podem ser baseados a bordo de tais quebra-gelos. Armas, pessoal militar ou até mesmo fuzileiros motorizados do Ártico podem ser acomodados a bordo", disse o especialista.

Viktor Osipov, capitão do navio do projeto 21180 Ilya Muromets, disse em outubro que o quebra-gelo que foi construído exclusivamente para as necessidades da Marinha russa pela primeira vez em quase meio século era um navio altamente manobrável. O quebra-gelo do Ilya Muromets foi lançado em São Petersburgo em junho de 2016.