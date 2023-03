Eslováquia e Polônia dispõem de hardware antigo entregando MiG-29 à Ucrânia

A decisão da Polônia e da Eslováquia de fornecer seus caças MiG-29 para a Ucrânia é uma forma de se desfazer do velho equipamento militar, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov. De acordo com ele, isto não afetará o resultado da operação especial.

"Estes países estão, portanto, tentando se desfazer de velho equipamento desnecessário", disse Peskov, relata a Interfax.

Este é também outro exemplo para mostrar como os países ocidentais "aumentam o nível de seu envolvimento direto no conflito".

Anteriormente, o Gabinete de Ministros da Eslováquia aprovou a entrega de combatentes MiG-29 soviéticos à Ucrânia. "A Eslováquia enviará combatentes MiG-29 para a Ucrânia", disse o Primeiro Ministro interino Eduard Heger.

A Polônia entregará mais de quatro aviões MiG-29 totalmente operáveis à Ucrânia nos próximos dias, disse o presidente polonês Andrzej Duda, noticiou o jornal Rzeczpospolita. A Polônia recebeu os aviões da RDA no início dos anos 90, disse Duda.