Xi Jinping e Vladimir Putin se encontrarão nos dias 20 e 22 de março na Rússia

Xi Jinping, da China, visita de paz à Rússia para conhecer Putin

A viagem do Presidente chinês Xi Jinping à Rússia será uma "visita de paz", disse um representante oficial do Ministério das Relações Exteriores chinês Wang Wenbin, informou a RIA Novosti.

"Esta viagem será uma 'visita de paz'". Com relação à crise ucraniana, a China tomará uma posição objetiva sobre ela, desempenharemos um papel construtivo no avanço das negociações de paz", disse ele.

O Kremlin anunciou que Xi Jinping e Vladimir Putin se encontrariam nos dias 20 e 22 de março na Rússia. Durante as conversações, os dois líderes discutirão questões atuais de desenvolvimento futuro das relações bilaterais.

Espera-se que vários documentos bilaterais importantes sejam assinados, disse o Kremlin. A agenda inclui questões como o desenvolvimento da cooperação estratégica, bem como uma troca de pontos de vista sobre a cooperação russo-chinesa-russa na arena internacional.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores chinês, as conversações entre os líderes da Rússia e da China serão realizadas "com base nos princípios de não-confronto e de não-alcance de terceiros".

"Esta visita <...> ajudará a promover a cooperação estratégica e a interação prática entre a Rússia e a China, criará novos incentivos para o desenvolvimento das relações entre os dois países", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês Wang Wenbin em um briefing, relatórios TASS.

Na semana passada, Xi Jinping foi eleito presidente da China pela terceira vez. A visita à Rússia será sua primeira viagem ao exterior desde sua reeleição.

O presidente russo Vladimir Putin convidou Xi Jinping para visitar a Rússia em dezembro de 2022. A visita "demonstrará a força dos laços russo-chineses com o mundo inteiro" e "tornar-se-á o principal evento político do ano nas relações bilaterais", disse então Putin.