Incêndios e explosões no Departamento de Controle de Fronteiras da FSB em Rostov-on-Don

Mundo

A causa do incêndio no Departamento de Controle de Fronteiras da FSB em Rostov-on-Don foi a ignição da fiação.

De acordo com relatórios preliminares, o incêndio do cabo se espalhou para recipientes com combustível e lubrificantes e provocou a explosão dos mesmos. O incêndio começou no segundo andar do prédio de tijolos de dois andares. O incêndio engolfou um território de 800 metros quadrados.

Os funcionários tentaram apagar o incêndio, embora sem sucesso.

O incêndio no prédio do Departamento de Controle de Fronteiras da FSB em Rostov-on-Don foi noticiado no dia 16 de março à tarde. Todas as pessoas foram evacuadas do edifício. Até 20 equipes de combate a incêndios participam da operação de extinção do incêndio.

"O incêndio causou explosões de contêineres com combustível e lubrificantes. O incêndio se espalhou por uma área de 800 metros quadrados e causou o colapso de duas paredes", escreveu o governador da região de Rostov, Vasily Golubev, em telegrama.

Uma pessoa foi ferida e levada ao hospital apressadamente.