Armênia e Rússia deixam de utilizar o dólar e o euro no comércio mútuo

Mundo

A Armênia e a Rússia deixaram completamente de usar dólares e euros em acordos mútuos, disse Vagan Kerobyan, Ministro da Economia da Armênia, em entrevista ao jornal Vedomosti.

Segundo ele, as exportações da Armênia para a Rússia quadruplicaram em 2022 de US$ 850 milhões para US$ 2,5 bilhões. Tal aumento ocorreu em grande parte à medida que muitas empresas ocidentais decidiram deixar o mercado russo. Os fornecedores armênios tiveram assim uma oportunidade de expandir seus negócios na Rússia. O faturamento comercial entre os dois países dobrou para $5,3 bilhões de dólares.

A escolha da moeda para negociação nas condições atuais é um grande problema, disse Kerobyan. A moeda russa é muito volátil em relação ao dólar e ao euro, o que dificulta a conclusão de contratos de longo prazo, observou ele. Além disso, o fornecimento da moeda armênia, o dram, não permite garantir o fluxo de mercadorias existente.

Ao mesmo tempo, as empresas, bancos e agências armênias correm o risco de cair sob sanções secundárias. No entanto, o sistema financeiro e os costumes estão fazendo o melhor para evitar isso, disse o ministro. A Rússia é o parceiro econômico mais importante da Armênia. A República é membro da EAEU (União Econômica Eurasiática) e será difícil para a Armênia não ter comércio mútuo com a Rússia.