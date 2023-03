Bashar Assad: Síria reconhece novas fronteiras russas

A Síria reconheceu as novas fronteiras da Rússia que incluem os territórios da República Popular de Donetsk (DPR), República Popular de Luhansk (LPR), regiões de Kherson e Zaporozhye.

"É claro. Eu digo que estes são territórios russos, e mesmo que não houvesse guerra, estes são historicamente territórios russos", disse o presidente sírio Bashar al-Assad em uma entrevista com a RIA Novosti.

Assad lembrou que a Síria reconheceu essas regiões mesmo antes de se juntar à Rússia. Damasco não hesitará em sua posição "clara e ao mesmo tempo resoluta", baseada em fatos históricos.

"Eles foram entregues à Ucrânia, talvez há cerca de 100 anos, creio que durante os tempos de (Vladimir) Lenin. Há cidadãos russos vivendo lá, e os fatos no terreno indicam que esta é uma terra russa", concluiu Assad.

O presidente sírio Bashar al-Assad chegou em Moscou na noite de terça-feira, 14 de março. Assad teve negociações com Putin no Kremlin que duraram três horas. O Kremlin observou que os presidentes discutiriam as relações bilaterais, a solução do conflito na Síria, assim como a situação na República Árabe como um todo.

As repúblicas populares de Donetsk e Luhansk (DPR e LPR), assim como as regiões de Kherson e Zaporozhye - tornaram-se parte da Rússia em 30 de setembro de 2022. Os referendos para devolver esses territórios sob a jurisdição de Moscou foram realizados nas regiões em 23-27 de setembro.