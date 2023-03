Guerras fazem a Rússia caminhar na mesma armadilha uma e outra vez

Your browser does not support the audio element. Mundo

A Rússia tem uma história muito extensa de operações militares e guerras. A Rússia foi bem sucedida na maioria de suas guerras, mas o preço foi muito alto, pois muitas vidas haviam sido perdidas. Portanto, nossos descendentes precisam lembrar as lições que nossos ancestrais deixaram para nós como um legado.

A maioria das ameaças com as quais a Rússia teve que lidar vieram do sul e do sudoeste. Uma dessas campanhas ocorreu em 1827-1828, quando a França e a Inglaterra empurraram a Rússia para as chamas de outra guerra com a Turquia.

O General Nikolai Yepanchin combinou seu serviço nas fileiras do exército com extensas atividades científicas e de ensino. Ele também foi membro da Comissão Histórica Militar do Estado-Maior General para compilar uma descrição da guerra russo-turca de 1877-1878. Ele criticou repetidas vezes o componente militar do Império Russo, detalhando a forma como o exército russo estava preparado para campanhas militares.

A Rússia caminha para a mesma armadilha repetidamente

Os contemporâneos do General Yepanchin observaram que suas palavras sobre esse período da história russa não só foram interessantes, mas também instrutivas. As campanhas militares de 1828-1829, a Guerra da Crimeia, as guerras de 1877-1878 e a guerra japonesa de 1904-1905 mostraram que a Rússia tinha um grande problema.

O Ministério das Relações Exteriores russo era pouco versado em política, e o exército russo tinha pouco conhecimento do que deveria fazer em tempos de guerra. A mentalidade de "cruzar os dedos" era típica dos então líderes militares russos, apesar de seus planos serem sempre ambiciosos.

Já se passaram quase 200 anos desde aquela guerra turca. Todos os tipos de tratados Andrianopol caíram no esquecimento, quando reis com sangue alemão em suas veias dirigiam estados gregos e eslavos se tornaram um passado há muito esquecido. Não é de admirar então porque todos os antigos "amigos" se tornaram nossos "inimigos" e membros do bloco militar da OTAN.

As conquistas da Rússia não eram tão significativas na época:

fortalezas de Akhaltsykh e Akhalkalaki, no sul da atual Geórgia, ilhas na foz do Danúbio, a costa do Mar Negro desde o Kuban até o posto de São Nicolau, na mesma fronteira da Turquia até Poti. A última conquista foi puramente simbólica, pois para tomar posse desse território, a Rússia teve que travar uma guerra com os caucasianos das terras altas por mais de 30 anos.

3 milhões de rublos e 100.000 vítimas

Para aquela guerra "vitoriosa" de 1828-1829, o czar gastou até três milhões de rublos e a vida de 100.000 russos. Curiosamente, as perdas diretas atingiram cerca de 3.000 pessoas. Foram doenças e reivindicaram a maior parte das vidas em primeiro lugar.

O comandante-chefe do Exército russo Ivan Diebitsch entrou para a história por suas ações militares decisivas após a preguiçosa liderança do Príncipe Wittgenstein.

O czar Nicholas I ficou encantado com a derrota das forças superiores do vizir turco perto de Kulevcha e com a brilhante passagem do exército pelos Balcãs. O czar derramou Diebitsch com decorações: ele recebeu o título de marechal de campo, St. George Star, o título de Trans-Balkan e um milhão de rublos de recompensa. Ivan Diebitsch, outrora cadete prussiano pouco conhecido que voltou à Rússia no reinado de Paulo I, tornou-se a primeira pessoa do Império. Anos mais tarde, ele morreu de cólera.

Na véspera da Guerra da Crimeia, os turcos lembraram a Rússia de seus erros de cálculo mais uma vez. O grande exército turco esmagou a guarnição do posto de São Nicolau - o posto avançado de fronteira, cujos defensores estavam lutando contra o inimigo superior até o fim, não tendo nem forças nem artilharia. A maior parte da guarnição do posto pereceu. Mas o exército turco também perdeu o fator surpresa durante o ataque contra a região russa do Mar Negro.