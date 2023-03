Putin sugere a expansão das liberdades econômicas em resposta às sanções ocidentais

O presidente russo Vladimir Putin propôs uma resposta às sanções ocidentais contra a Federação Russa.

Falando em uma reunião da diretoria do Gabinete do Procurador Geral, Putin observou que a Federação Russa tem lidado com uma política de sanções muito agressiva durante os últimos anos. Entretanto, a economia e as empresas russas respondem adequadamente aos desafios emergentes, observou ele, relata a RIA Novosti.

O Presidente pediu aos promotores que apoiassem os empresários eliminando barreiras administrativas excessivas.

"A todas as ações de nossos mal-intencionados e adversários devemos responder com uma coisa - devemos expandir as liberdades econômicas", disse Putin.

Entretanto, este trabalho é muito delicado, disse Putin acrescentando que o trabalho deve ser conduzido dentro da estrutura legal.