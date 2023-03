O vídeo mostra o piloto de caça Su-27 assistindo ao MQ-9 Reapear voando por

Mundo

O canal de telegramas russo Fighterbomber mostrou as imagens de um piloto de caça Su-27 observando o vôo de um drone MQ-9 americano.

"Quem pensa que lá tudo é muito simples, aqui está um vídeo do que e como um piloto de caça vê quando encontra um alvo de baixa velocidade em altas altitudes", escreveu o autor do vídeo na legenda.

O canal de TV CBS News simulou a queda do drone MQ-9 Reaper no Mar Negro. As imagens mostram dois objetos voando sobre o mar - um caça russo e um zangão americano.

O zangão MQ-9 caiu no Mar Negro no dia 14 de março. De acordo com os EUA, um caça russo Su-27 tocou a hélice do drone, causando assim o seu impacto. Segundo o Ministério da Defesa russo, o drone violou "as fronteiras da região do regime temporário para o uso do espaço aéreo" que foi estabelecido desde o início da operação militar na Ucrânia.