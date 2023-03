Incidente do MQ-9 sobre Balck Sea: RIP o Ceifeiro

Um veículo aéreo não tripulado Reaper MQ-9 despenhou-se no Mar Negro. O Ministério da Defesa russo indicou que o drone americano estava voando com transponders desligados e violou o espaço aéreo na área da Península da Crimeia. O UAV estava voando na direção da fronteira russa.

As aeronaves de caça russas foram embaralhadas para interceptar o UAV norte-americano. Entretanto, os caças não entraram em contato com o zangão, nem usaram armas.

De acordo com o Ministério da Defesa, o UAV começou a manobrar, perdeu o controle e caiu no mar. A aeronave russa voltou com segurança para sua base, disse o ministério.

O porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder, disse que a Rússia não recuperou os destroços do drone despenhado. Ele não esclareceu se os Estados Unidos tinham a intenção de tentar recuperar o drone do fundo do mar.

De acordo com Ryder, o drone MQ-9 estava em uma missão de reconhecimento sobre o Mar Negro. O general não especificou se o UAV estava armado ou não.

Os EUA acusam a Rússia de abater deliberadamente o zangão dos EUA

O General James Hecker, Comandante das Forças Aéreas dos EUA na Europa e África, disse que o drone MQ-9 estava conduzindo uma operação de rotina no espaço aéreo internacional. Uma aeronave russa colidiu com o drone enquanto o escoltava, causando assim o seu acidente, disse ele.

O coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que o incidente valia a pena prestar atenção por ser inseguro e pouco profissional.

Os Estados Unidos pretendem continuar voando sobre o Mar Negro, observou Kirby. Tais vôos são realizados "para o bem da segurança nacional dos EUA", e Moscou não será capaz de reprimir Washington nesta questão.

A Rússia chama o incidente de uma provocação dos EUA

O deputado estadual da Duma Leonid Ivlev acredita que o surgimento do UAV MQ-9 sobre o Mar Negro foi uma provocação. Os zangões americanos estão sempre vagando na zona neutra do Mar Negro ou tentando entrar no espaço aéreo russo na região da Crimeia para coletar informações de inteligência. Os americanos subsequentemente transmitem os dados coletados aos militares ucranianos para que eles organizem ataques com drones.

"Esta provocação confirmou mais uma vez a participação dos Estados Unidos no conflito armado contra a Rússia do lado da Ucrânia". A provocação deles saiu-lhes o tiro pela culatra", disse o deputado.

Anatoly Antonov, o embaixador russo em Washington, comentou mais tarde o incidente após ter sido convocado para o Departamento de Estado.