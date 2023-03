O Ministro da Defesa Shoigu ordena que se duplique a produção de foguetes de alta precisão

Your browser does not support the audio element. Mundo

O Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu ordenou que a produção de foguetes de alta precisão fosse dobrada. Durante sua visita à Corporação de Mísseis Táticos na região de Moscou, Shoigu observou que a empresa iniciou a produção em massa dos segundos a nenhuns tipos de armas.

"A principal tarefa hoje é dobrar a produção. Eu acho que você pode fazer isso", disse Shoigu na reunião. "Não é só o inimigo que não tem tais armas - as forças armadas de outros países do mundo também não têm tais armas", disse Shoigu.

A Corporação Mísseis Táticos foi criada em janeiro de 2002. A empresa conta atualmente com cerca de 40 empresas em todo o país. Ela está sediada em Korolev, perto de Moscou. A corporação produz tanto produtos militares como civis. Desenvolve mísseis guiados multiuso, mísseis anti-radar, mísseis anti-navio, sistemas de mísseis, mísseis ar-ar, bombas guiadas, armas para a Marinha, equipamentos, mísseis não guiados e mísseis alvo.

Em dezembro de 2022, Avril Haines, diretor da Inteligência Nacional dos EUA, disse que a produção do número necessário de mísseis guiados de precisão seria um desafio para a Rússia. Em janeiro deste ano, Sergey Chemezov, diretor da Corporação Estatal Rostec, disse que as reportagens na mídia ocidental sobre a escassez de projéteis militares russos eram "lixo total". Desde fevereiro deste ano, as empresas Rostec aumentaram a produção de produtos militares em mais de 50 vezes.