bilionário russo: Vender dólares rapidamente, comprar euro, yuan e ouro em vez disso

Mundo

Os russos deveriam começar a vender dólares e comprar euros, yuan e ouro, acredita o empresário Oleg Deripaska.

Em seu recente posto no Telegrama, Deripaska reagiu à declaração do autor do livro best-seller "Pai rico Pai pobre" Robert Kiyosaki sobre a futura crise econômica nos Estados Unidos. Kiyosaki, que previu o colapso do Lehman Brothers em 2008, encorajou os investidores a comprar mais ouro, prata e bitcoin.

Em seu posto, Deripaska publicou um link para a entrevista de Kiyosaki com a Fox Business.

"Se o jovial investidor se revelar pelo menos dez por cento certo, então parece que é hora de vender dólares muito rapidamente e comprar euros e muito mais yuan e ouro", escreveu o empresário russo.

A situação nos mercados começou a mudar no contexto da crise bancária nos Estados Unidos. O Silicon Valley Bank (SVB) entrou em falência em 10 de março. Alguns dias depois, o Banco de Assinaturas de Nova Iorque também foi fechado devido a riscos sistêmicos. Os receios dos investidores em todo o mundo em relação à desaceleração do crescimento econômico aumentaram fortemente, o que fez com que os mercados americano e europeu caíssem em 13 de março.

Oleg Deripaska é um empresário e industrial bilionário russo. Ele fez sua fortuna com ativos anteriormente estatais que foram privatizados como resultado do desmembramento da União Soviética. Oleg Deripaska é também o fundador do Elemento Básico, um dos maiores grupos industriais da Rússia. Ele também fundou a maior fundação beneficente da Rússia, Volnoe Delo. Ele foi presidente do Grupo En+, uma empresa de energia russa, e dirigiu a United Company Rusal, a segunda maior empresa de alumínio do mundo, até que ele deixou ambas as funções em 2018.