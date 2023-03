Rússia aprova lei sobre responsabilidade criminal por desacreditar as Forças Armadas

Your browser does not support the audio element. Mundo

A Duma adotou uma lei sobre punição por atos que desacreditam todos os participantes da operação militar especial na Ucrânia, disse uma mensagem publicada no site da Duma.

"As regras sobre responsabilidade por ações públicas destinadas a desacreditar as Forças Armadas da Federação Russa serão estendidas a formações voluntárias, organizações ou indivíduos que ajudam na execução de tarefas atribuídas às Forças Armadas", diz a mensagem.

As emendas também endurecem a punição por atos que desacreditem as Forças Armadas russas. No momento, tais atos são puníveis com até cinco anos de prisão. De acordo com a nova lei, o limite de punição subirá para sete anos.

As informações falsas sobre as Forças Armadas russas serão punidas com até 15 anos de prisão.