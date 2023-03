Kremlin: Negociações com a Ucrânia impossíveis

As negociações com a Ucrânia são impossíveis, a menos que Kyiv aceite as novas realidades e a situação atual, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, relatórios da TASS.

As autoridades ucranianas conhecem todas as exigências de Moscou, Peskov disse acrescentando que Kyiv estava ciente tanto da situação atual quanto das novas realidades também.

"Sem levar este conjunto de questões em consideração, é impossível uma transição para um rumo pacífico", acrescentou Peskov.

Em 7 de março, Peskov também disse que não havia pré-requisitos no momento para que a situação na Ucrânia avançasse em direção à paz. A este respeito, a Rússia continuará a operação especial para alcançar seus objetivos, acrescentou ele.

As últimas conversações face a face entre a Rússia e a Ucrânia ocorreram no final de março de 2022 em Istambul. Como resultado da reunião, foi dito que Moscou recebeu uma confirmação das intenções da Ucrânia de abandonar o curso rumo à adesão à OTAN. Várias outras rodadas de negociações foram realizadas on-line antes que elas parassem completamente.

Mais tarde, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um decreto proibindo as negociações com a liderança russa.