O colapso da SVB tornará a economia russa mais forte

Mundo

Os reguladores americanos fecharam o SVB na sexta-feira, pois o banco não pôde pagar suas obrigações devido à escassez de dinheiro.

O cálculo errado do Fed: Ou combater a inflação ou a estabilidade bancária

A falta de liquidez foi causada pelo fato de o banco ter perdido $1,8 bilhões em vendas de títulos do governo, cujo valor caiu devido ao aumento da taxa de desconto.

Após a pandemia, o Sistema da Reserva Federal começou a aumentar a taxa de desconto para combater o excesso de inflação monetária. Um título que custou, relativamente falando, $100 dólares caiu para $80. O SVB deveria relatar as perdas, mas o banco estava manipulando dados para fazer com que todos acreditassem que não havia motivo para preocupação.

Na quinta-feira, as ações do SVB deram um mergulho de 60% depois que o banco relatou uma situação difícil.

Muitos fundos de capital de risco ordenaram que suas empresas de carteira retirassem fundos do SVB. Outros depositantes também desenvolveram uma preocupação e encenaram a clássica ação de administração do banco tendo retirado 42 bilhões de dólares em um dia.

Na sexta-feira, a Corporação Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, um regulador americano responsável pela estabilidade dos bancos), ordenou que o SVB fosse fechado. ЫМИ a negociação de ações também foi interrompida.

Todos entraram em pânico!

O Banco de Assinaturas de Nova York entrou em colapso no dia seguinte. Dois outros bancos podem ser os próximos a entrar em linha. O FDIC pode garantir depósitos em dois bancos, mas há mais de 23 trilhões de dólares em depósitos no sistema bancário.

A economia dos EUA levará anos para se recuperar das conseqüências do fiasco do SVB. Em 2022, as carteiras de empréstimos dos pequenos bancos americanos tinham o mesmo tamanho que as dos grandes bancos.

O Fed anunciou que não aumentaria mais a taxa. Isto pode significar uma nova rodada de inflação. Ou é combater a inflação ou fornecer liquidez aos bancos. Parece que o setor bancário dos EUA ficou preso em um círculo vicioso.

O que o colapso do Banco do Vale do Silício significa para a Rússia

As partidas no Vale do Silício foram arruinadas, embora os EUA precisem de inovações em sua competição com a Rússia e a China no campo da defesa e logística

A Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, estava mais preocupada em socorrer a

Ucrânia do que em socorrer o sistema bancário americano. Ela terá que começar a trabalhar agora ou perderá a confiança caso contrário. O sistema bancário dos EUA nunca foi testado quanto à estabilidade com um aumento das taxas de juros. Empréstimos baratos significam tudo para os EUA, e eles afundaram no esquecimento;

Muitos países em todo o mundo perderão a confiança no sistema financeiro dos EUA.

O número de empresas que tiveram linhas de crédito abertas com o SVB foi abundante;

O Fed terá que colocar a imprensa gráfica em funcionamento - isto não é um bom fator em termos de credibilidade do dólar.

Se o sistema financeiro americano entrar em colapso, a Rússia dificilmente será afetada, porque as vendas especulativas dos investidores estrangeiros no mercado russo são agora impossíveis, e o sistema financeiro russo está gradualmente liberando sua moeda da paridade do dólar.