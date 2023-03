Rússia e China concluem três acordos para derrubar o dólar americano

Mundo

A Rússia e a China firmaram três acordos que impulsionarão a economia russa e criarão problemas para o dólar americano, disse um artigo publicado no site chinês Sohu.

O Ocidente continua sua pressão sobre a Rússia e não tem intenção de aliviá-la, diz o artigo no site. No entanto, as sanções têm bumerangue sobre a economia européia.

Ao mesmo tempo, a Rússia tomou várias medidas para manter e aumentar a renda nas novas realidades, diz a publicação.

De acordo com analistas chineses, Moscou e Pequim negociaram três novas regras que não só ajudariam a impulsionar a economia russa, mas também desafiariam a supremacia do dólar americano.

Primeiramente, as autoridades chinesas permitiram a importação de trigo de toda a Rússia. Este é um acordo vantajoso para ambos os países, pois a China é um grande comprador de trigo, e a Rússia é um fornecedor confiável para a China.

Em segundo lugar, a Rússia e a China expandindo o comércio de energia. No ano passado, os dois países assinaram um acordo de cooperação no campo do comércio de petróleo e gás. Este tipo de cooperação se tornou ainda mais forte este ano.

Em terceiro lugar, a Rússia e a China mudam para moedas nacionais quando pagam pelos recursos energéticos. Anteriormente, as partes utilizavam o dólar americano nos acordos, mas agora Moscou e Pequim só podem desconsiderar as flutuações do dólar americano.

Outros estados observam a Rússia e a China e seguem seu exemplo, diz o artigo.

A confiança minada no dólar americano contribui para a aceleração do processo de sua demonopolização como o principal meio de acordos e investimentos internacionais. De fato, o dólar americano é "um pedaço de papel baseado na confiança", disse Alexei Drobinin, Diretor do Departamento de Planejamento da Política Externa do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em entrevista à revista Problemas da National Strategy Magazine.