Caças PMC Wagner tentam invadir o centro de Bakhmut

Your browser does not support the audio element. Mundo

As unidades da empresa militar privada Wagner forçam a passagem do rio Bakhmutka até o centro de Bakhmutka (o nome russo da cidade é Artemovsk, disse The Russian Spring.

Os caças PMC Wagner procuram romper as defesas das Forças Armadas da Ucrânia (AFU) em diferentes flancos. No norte da cidade, os militares russos lançaram uma ofensiva contra a fábrica AZOM e avançam mais fundo na cidade.

No sul, os combatentes do PMC Wagner continuam a avançar em várias direções.

Os analistas ucranianos chamam a situação de constante dificuldade, diz a publicação. A PMC Wagner pretende expandir o flanco norte mais para o oeste.

O comandante ucraniano explica a defesa de Bakhmut

As Forças Armadas da Ucrânia (AFU) continuam a defesa de Bakhmut (o nome ucraniano da cidade é Bakhmut) a fim de ganhar tempo, disse Alexander Syrsky, Comandante das Forças Terrestres das Forças Armadas da Ucrânia.

"Precisamos ganhar tempo para acumular reservas a fim de iniciar a contra-ofensiva de primavera, que está logo ao virar da esquina", disse Syrsky durante uma viagem a Bakhmut.

A batalha pela cidade continua há mais de sete meses. Em 11 de março, ficou conhecido que as forças russas cortaram a última grande estrada de abastecimento para as Forças Armadas da Ucrânia em Bakhmut.

O Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu disse que o controle da cidade permitiria que as Forças Armadas russas avançassem profundamente para a Ucrânia. O ministro chamou Bakhmut de um importante centro de defesa das Forças Armadas da Ucrânia.