Ramzan Kadyrov e Vladimir Putin discutem sobre a Chechênia na reunião do Kremlin

Mundo

O presidente russo Vladimir Putin e o chefe da Chechênia Ramzan Kadyrov tiveram uma discussão sobre a república em sua reunião no Kremlin na segunda-feira, 13 de março, disse o canal de telegramas RIA_Kremlinpool.

Putin e Kadyrov discordaram sobre as fontes da prosperidade da Chechênia. Segundo Kadyrov, tudo está "muito bom" na república graças ao presidente russo. Putin respondeu, porém, que a Chechênia estava se desenvolvendo devido aos esforços do povo checheno.

"Obrigado novamente por tudo o que você faz pela República Tchetchena e por toda a Rússia, a Federação Russa", disse Kadyrov em uma conversa com Putin. Ramzan Kadyrov também prometeu que não desapontaria o presidente.

Putin, por sua vez, agradeceu aos combatentes chechenos que participam da operação militar especial na Ucrânia.

Ramzan Kadyrov também disse a Putin que os militares russos executam todas as ordens do Comandante Supremo no curso da operação militar especial e vão agir assim até a vitória final.

Por sua vez, Putin recorreu a Kadyrov com um pedido para transmitir seu melhor ao pessoal militar da Chechênia na zona da operação especial.