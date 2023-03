A Índia decide não violar as sanções anti-russas

A Índia decidiu não violar as sanções ocidentais impostas à Rússia. Assim, Delhi cumprirá o limite do preço do petróleo, escreveu a Bloomberg com referência a suas fontes.

Autoridades indianas discutiram as sanções anti-russas com seus colegas dos países do G7 à margem da reunião ministerial do G20 no início de março, disse a agência. As partes estavam satisfeitas com os resultados das negociações, disse a fonte.

A Índia decidiu não violar o limite de preço de 60 dólares do petróleo russo.

Contra o pano de fundo do embargo europeu, a Índia se tornou um dos principais mercados de petróleo da Rússia. Ao mesmo tempo, as refinarias locais compram matérias-primas a um preço abaixo do limite máximo de US$ 60 por barril. Esta política permite que as refinarias indianas tenham acesso aos serviços ocidentais de seguro e transporte.

Foi relatado em fevereiro que a empresa estatal indiana Hindustan Petroleum se deparou com um problema ao pagar pelo petróleo russo adquirido em conexão com as sanções ocidentais que entraram em vigor em 5 de dezembro de 2022.

Muitos bancos se recusam a fazer pagamentos para não cair sob sanções secundárias. A HINDUSTAN Petroleum começou a procurar canais bancários alternativos confiáveis.

É digno de nota que os negócios de petróleo entre a Rússia e a Índia ameaçaram o domínio do dólar americano que tem sido usado como meio universal de pagamento no comércio internacional de petróleo por décadas. A maioria das transações entre a Índia e a Rússia é concluída em moedas não-dólares, incluindo o dirham e o rublo.