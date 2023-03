Os EUA querem outra guerra trazida à vida, desta vez entre a Rússia e a Geórgia

O Georgian Dream Party retirou o projeto de lei sobre agentes estrangeiros sob a investida do Ocidente "tolerante" e de seus próprios ativistas Soros-orientados. A Geórgia tomou a decisão certa de retirar o projeto de lei?

Chamada telefônica de Washington decide o destino do projeto de lei dos agentes estrangeiros

Multidões de "apoiadores da integração européia" georgianos, agitando bandeiras georgianas, ucranianas e da UE exigiram a abolição do projeto de lei "Sobre Transparência da Influência Estrangeira". A agitação na capital georgiana, Tbilisi, durou três dias.

Eles tentaram invadir o prédio do parlamento, exigiram que o governo fosse demitido e que todos os manifestantes presos fossem libertados. As autoridades georgianas seguiram a liderança da multidão e cumpriram todas as exigências, exceto a dissolução do parlamento (ainda não, pelo menos).

Algumas horas antes de o projeto de lei ser retirado, o primeiro-ministro georgiano Irakli Garibashvili recebeu um telefonema do conselheiro do Departamento de Estado dos EUA, Derek Chollet. Ele escreveu sobre isso na mídia social. É digno de nota que o Departamento de Estado dos EUA, com a ameaça de sanções, proibiu as autoridades georgianas de usar a força contra os manifestantes.

A Geórgia não escapou do destino de todos os países pós-soviéticos. O país foi transferido para a zona de influência dos EUA através do financiamento de "comedores de subsídios", que depois chegaram ao poder como resultado de motins de rua.

Como eles trabalham para preparar tais forças, geralmente declaram objetivos positivos, como os ambientais, a necessidade de proteger os direitos das mulheres e assim por diante, mas só os cães obedientes americanos recebem as subvenções.

Em Tbilisi, nacionalistas do partido governista Georgian Dream Party decidiram diminuir a influência externa nos processos internos, tais como eleições e outros. Essa foi a razão por trás da lei sobre agentes estrangeiros ou "transparência da influência externa".

Os eleitores georgianos precisam ver quem persegue os interesses nacionais e quem persegue os interesses de Washington. Esse era o objetivo da lei. É claro, o Ocidente não gostou.

Todos os projetos que Washington vem executando no espaço pós-soviético são destinados a colocar os Estados ex-soviéticos contra a Rússia. Além disso, os EUA querem desencadear guerras sempre que possível. Portanto, não foi por acaso que os slogans sobre o retorno da Abcásia à Geórgia não puderam, mas aparecer durante os protestos em Tbilisi. O Parlamento georgiano abandonou o projeto de lei, mas os EUA continuarão a impulsionar a "revolução das cores" no país.

Washington não está contente com a neutralidade da Geórgia. A Geórgia não aderiu às sanções e se recusa a ajudar a Ucrânia com armas. Portanto, Washington pretende derrubar o atual governo e levar ao poder forças pró-ocidentais.

Em 5 de março, o Washington Post instou o presidente dos EUA Joe Biden a assegurar a libertação de Mikhail Saakashvili, um apoiador de Soros, que foi condenado na Geórgia por acusações criminais.

"O Sr. Saakashvili deve ser autorizado a procurar ajuda médica no exterior. Se ele perecer na prisão, provavelmente seria também um golpe fatal na busca do estado da Geórgia para se juntar à Europa - e um triunfo para o Sr. Putin, consignando a população da Geórgia de 3,7 milhões para muitos mais anos de governo autoritário". O Washington Post escreveu.

O jornal acredita que a Geórgia é agora governada pelo bilionário "pró-russo" Bidzina Ivanishvili, e sua demissão da liderança do Partido dos Sonhos georgiano foi uma mera formalidade.

"O governo do Sr. Ivanishvili inclina-se para o Sr. Putin e enfraqueceu a sociedade civil e a democracia da Geórgia", diz o artigo.

A Embaixada dos Estados Unidos na Geórgia pediu ao partido governante que não seguisse a legislação incompatível com os valores georgianos e europeus. Naturalmente, os americanos "sabem melhor" do que a Geórgia e a Europa precisam.

A Geórgia na véspera de eventos trágicos

A Geórgia pode esquecer a continuação da tendência de crescimento econômico de dez por cento que poderia ser possível devido ao seu comércio com a Federação Russa, ao trânsito de mercadorias (para a Armênia e mais ao sul para o Irã e a Índia) e ao afluxo de imigrantes russos. A economia e a esfera social georgiana vão desmoronar. Uma guerra civil e uma criminalização também são possíveis.

Cenários similares de revoluções coloridas ocorreram na Armênia (com sucesso para os EUA), Belarus (sem sucesso), Cazaquistão (sem sucesso), estão ocorrendo agora na Moldávia. Escusado será dizer que a revolução na Ucrânia foi a de maior sucesso para os EUA.

A Rússia prepara uma resposta à Geórgia pró-EUA

Abrir uma segunda frente contra a Federação Russa no Cáucaso é agora um sonho para os EUA. A Rússia preparou uma resposta. Há um ano, em março de 2022, falou-se em fazer da Ossétia do Sul parte da Rússia. Não faz muito tempo, as autoridades da Abcásia disseram que aceitariam a idéia do Estado da União com a Federação Russa e Belarus.

O Ministro das Relações Exteriores da Abcásia, Inal Ardzinba, disse que a adesão da Abcásia ao Estado da União com a Rússia e Belarus "não seria uma violação da soberania da Abcásia".

Existem bases militares russas na Abcásia e na Ossétia do Sul, portanto, não é preciso duvidar da probabilidade de uma resposta militar a reivindicações territoriais vindas da Geórgia pró-EUA.