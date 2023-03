Victoria Nuland: A face feminina da guerra

Quando o Presidente Biden nomeou Victoria Nuland como Secretária de Estado Adjunta, as feministas do CODEPINK (Women for Peace, uma organização não-governamental internacional) expressaram seu protesto contra a decisão alegando que Nuland traria dor e sofrimento às mães e filhas enquanto ela "fomentava a guerra".

"Em vez de promover a diplomacia, Nuland acende luzes onde quer que ela se intrometa, agitando pela guerra no Afeganistão, e agora na Ucrânia". Se as feministas permanecerem em silêncio ou apoiarem este neocon da era Bush simplesmente porque ela é uma mulher, Victoria Nuland pode simplesmente queimar o mundo em um incêndio nuclear", disse então Medea Benjamin, co-fundadora do CODEPINK para a Paz.

Acontece que a declaração acima não estava longe da verdade. Basta recordar as imagens de Victoria Nuland distribuindo pão em meio aos tumultos de Maidan. O vídeo indica claramente quem estava por trás da revolução na Ucrânia.

"Com drones já atacando a península da Crimeia e foguetes americanos de longo alcance a caminho, o empurrão de Nuland para cruzar outra das linhas vermelhas de Putin só garante mais morte, destruição e ecocídio na Ucrânia", os executivos do CODEPINK escrevem em um artigo publicado pela Global Research.

Nuland provocou uma operação militar especial

Os autores do artigo estão mais preocupados com o destino das mulheres ucranianas, que consideram a principal vítima do conflito:

"Para as mulheres da Ucrânia, a invasão ilegal russa - que Nuland provocou ao longo dos anos com a expansão da OTAN - levou a um aumento do tráfico sexual e ao aumento da violência de gênero. De acordo com as Nações Unidas e organizações assistenciais, isto inclui não apenas o estupro como arma de guerra, mas "violência do parceiro íntimo e assédio sexual", lê-se no artigo.

Nuland é um criminoso de guerra

Para confirmar o acima exposto, o autor do artigo sugere o estudo do registro de serviços de Nuland.

Nuland serviu como Conselheiro Adjunto de Segurança Nacional do Vice-Presidente Dick Cheney de 2003-2005 durante a invasão e ocupação ilegal do Iraque pelos EUA, quando mais de um milhão de iraquianos e milhares de soldados americanos foram mortos.

Em 2005, Nuland tornou-se embaixadora da OTAN, onde fez lobby pelo envolvimento europeu na desastrosa ocupação americana do Afeganistão. Ao convencer outros governos de que os EUA poderiam vencer essa guerra, Nuland estava espalhando mentiras pela Europa para prolongar a ocupação de 20 anos que deixou o Afeganistão devastado.

Em maio de 2013, Nuland foi nomeado para o cargo de Secretário de Estado Adjunto para Assuntos Europeus e Eurasiáticos. Ela deveria usar a diplomacia para lidar com a Rússia, Ucrânia e outros estados ex-soviéticos. Em vez disso, Nuland e a Casa Branca transferiram US$ 5 bilhões do dinheiro dos contribuintes para a Ucrânia para derrubar seu presidente democraticamente eleito e estabelecer um governo de transição para privatizar a Ucrânia e preparar o país para a guerra com a Rússia.

"Ao telefone com o embaixador americano Geoffrey Pyatt, Nuland foi secretamente gravada dizendo "F ... a UE" se a União Européia não aprovasse suas escolhas para dirigir o governo de transição da Ucrânia. O Ocidente gaseou com o seu uso de profanação. A profanidade mais flagrante, porém, foi sua insistência em manipular os assuntos políticos de outro país para provocar a Rússia", diz o artigo.

Além disso, Nuland declarou repetidamente que queria desestabilizar outras regiões da vizinhança nuclear da Rússia - Belarus e Cazaquistão porque eram "muito amigáveis com a Rússia".

Na verdade, o objetivo de Nuland é mudar o regime na Rússia - a forte potência nuclear de 193 milhões de pessoas com 150 minorias étnicas e 6.000 peças de armas nucleares.

"A missão de Nuland de sacrificar vidas ucranianas, de retomar a Crimeia que a Rússia anexou após o golpe de Estado de 2014. Isto pode arrastar outras nações européias para o campo de batalha para iniciar a Terceira Guerra Mundial", concluem os autores do artigo.

Com base no acima exposto, CODEPINK para a Paz sugere a demissão de Nuland e sua substituição por um diplomata que teria uma abordagem centrada nas pessoas para a segurança e a paz.

É digno de nota que as recentes declarações de Victoria Nuland sobre os ataques legítimos da Ucrânia à Crimea testemunham a vontade de Washington de intervir diretamente no conflito ucraniano, acredita o ex-conselheiro do Pentágono, coronel aposentado Douglas McGregor.