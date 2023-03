Nikkei Ásia: A China prevê que o conflito Rússia-Ucrânia termine no verão de 2023

A proposta de paz da China para resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia se baseia no pressuposto de que a China acredita na vitória da Rússia. De acordo com a edição japonesa do Nikkei Asia, Pequim acredita que Moscou vencerá o conflito dentro de alguns meses.

"O plano de paz é prosaico, mas deu a impressão de que a China estava de repente desempenhando um papel ativo". Observadores japoneses observaram.

Anteriormente, os analistas da Academia AMS da China prepararam um relatório segundo o qual as hostilidades na Ucrânia terminariam no verão de 2023 com a vitória da Rússia.

Os especialistas acreditam que tanto a economia russa quanto a ucraniana estarão exauridas pelo prolongado conflito e não poderão continuar o conflito.