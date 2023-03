Kyiv anuncia o tempo para a contra-ofensiva

A Ucrânia considera a possibilidade de entrar na contra-ofensiva dentro de dois meses

As Forças Armadas da Ucrânia entrarão na contra-ofensiva em dois meses, disse Mikhail Podolyak, conselheiro do chefe do escritório do presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, em entrevista ao La Stampa.

Segundo ele, as Forças Armadas da Ucrânia precisam de mais ogivas de artilharia pesadas de 155 mm. Kyiv não tem pressa e pretende reorganizar-se dentro dos próximos dois meses, disse Podolyak.

Anteriormente, Vladimir Rogov, membro da administração da região de Zaporozhye (Zaporizhzhia), disse que Kiev estava se preparando para uma ofensiva de primavera perto do território controlado pela Rússia de Zaporizhzhia.