PMC Wagner entra na planta de processamento de metal Artemovsk em Bakhmut

Mundo

Unidades do PMC Wagner entraram no território da Planta de Processamento de Metais (AZOM) da Artemovsk em Bakhmut (o nome russo da cidade é Artemovsk) vindas do norte e começaram a se aprofundar no empreendimento, disse o correspondente militar Alexander Simonov no Telegrama.

"A AZOM é um enorme território com denso desenvolvimento industrial e uma rede de utilidades subterrâneas - há dezenas de andares construídos sob o solo", escreveu o comandante militar.

O AZOM é uma instalação muito complicada do ponto de vista das operações de assalto. Muitos correspondentes militares acreditam que o empreendimento poderia se tornar outro Azovstal. A fábrica tem um território enorme com denso desenvolvimento industrial. Ela se estende não apenas em extensão, mas também se estende a dezenas de metros subterrâneos.

As forças russas tomaram até 40 por cento do território da cidade sob controle. Os caças russos também controlam todas as estradas de abastecimento da cidade.