A Hungria precisa rever as relações com o primeiro-ministro russo Orban diz

Mundo

O primeiro-ministro húngaro Viktor Orban admitiu que Budapeste terá que rever sua relação com Moscou após o fim do conflito na Ucrânia.

De acordo com Orban, a Hungria poderá rever os contatos com a Rússia no campo das políticas externa e econômica contra o pano de fundo das mudanças nas realidades geopolíticas, relata Bloomberg.

Orban também apontou a necessidade de restaurar as relações russo-européias após o fim do conflito, porém, "isto está longe da realidade", observou ele.

"É por isso que a Hungria precisa pensar cuidadosamente que tipo de relacionamento podemos estabelecer e manter com a Rússia no campo da política externa e economia nos próximos 10-15 anos", disse Orban.

O primeiro-ministro húngaro acrescentou que Budapeste estava interessado em manter laços com Moscou devido à "dependência energética" do país.

O primeiro-ministro húngaro Orban disse anteriormente que não acreditava na iminente restauração dos laços econômicos entre a União Européia e a Rússia. Os países europeus estão reestruturando o poder, disse ele.