Roald Dahl, James Bond e outros livros proibidos

Cerca de duas horas ao sul de Palm Beach fica um dos locais mais intrigantes da América.

É o Castelo de Coral - um jardim de monólitos que pesa mais de 1.000 libras incorporando enormes placas moldadas em instrumentos astrológicos, esculturas artísticas e itens mundanos como cadeiras.

O mais surpreendente é que estes objetos foram escavados, levantados e dispostos por um pequeno imigrante letão chamado Edward Leedskalnin entre 1920 e 1950... sem maquinário moderno.

Como Ed fez isso?

Castelo de Coral - Veja...Não Leia

É claro, esse é o mistério. Poucos o viram em flagrante e os que afirmaram que ele levitava as pedras. O próprio Leedskalnin nunca explicou a não ser para dizer que "sabia como os egípcios o faziam".

Ed publicou alguns livros que são descritos de várias maneiras como absurdos ou incompreensíveis. Muitos acreditam que estes textos são tomos metafóricos nos quais ele usa símbolos como referência para seu sistema.

O que quer que se pense sobre poderes magnéticos, conhecimento perdido ou métodos de construção esotéricos, há algo peculiarmente saliente nos livros de Ed...as versões modernas não são as mesmas que foram escritas originalmente.

Alguém - em algum momento após a morte de Leedsklanin - alterou o texto sem notificação ou explicação.

Por que fazer isso? Quem foi o responsável? O que Ed estava dizendo que eles não querem que saibamos?

Para alguns, isso é ainda mais intrigante do que como o Castelo de Coral foi construído em primeiro lugar.

Roald Dahl e o Impeachment Gigante

Roald Dahl foi autor de muitos livros adorados para ciclistas - Matilda, The BFG, The Fantastic Mr. Fox, James and the Giant Peach e perennial Charlie and the Chocolate Factory.

Pessoalmente, nunca gostei muito de Dahl...mas fiquei enamorado de sua esposa Patricia Neal (mesmo que ele não a tenha recebido até 10 anos depois de seu auge...ou seja, a cena da escadaria em The Fountainhead).

Além disso, você pode acreditar que este cara deixou Pat por Felicity Crosland!?!...quero dizer, em que...o...pêssego gigante ele estava pensando!?! (Em defesa, Liccy parece encantador...apesar de não ter um vestido de veludo com linhas de eremine...)

Seja como for, os acólitos de Dahl ficaram recentemente aborrecidos ao encontrar editoras "revisando" seus textos...então alguns dias depois ficaram furiosos quando os "livros" digitais foram subrepticiamente atualizados para o New Speak sem seu consentimento.

Muito como Leedskalnin antes de haver evidentemente alguns conceitos que o povo simplesmente não tem permissão de conhecer. Opiniões que eles não têm permissão para considerar. Coisas que eles não são tolerados a pensar.

Mais tarde, os Gatekeepers of Good Graces admitiram que iriam dignar as massas não lavadas a ler o que Dahl realmente escreveu... mas apenas a um preço Novo e Melhorado... mais alto...

Não, Sr. Bond - Eu espero que você morra!

Você sabe que Ian Fleming era um verdadeiro espião? A sério, ele era um agente secreto honesto e honesto.

Quando ele chegou em casa depois da Segunda Guerra Mundial, Fleming foi direto para o trabalho, ganhando um milhão de libras contando o que ele vivenciou e o que lhe foi contado por outros que vivenciaram ainda mais.

Ajudou os finlandeses do segundo lugar do mal - aqueles soviéticos de coração frio - poderiam ser antagonistas de pé e de pé.

Muito bem... talvez Fleming fosse mais um planejador de agentes secretos do que o próprio agente secreto... mas isso está perto o suficiente do artigo genuíno.

O que não está nem perto da autenticidade? As revisões totais de sua série James Bond anunciadas na semana passada.

Estamos recebendo todos os novos cenários... todas as novas descrições físicas... todas as novas tríplices sem sabor!

Para ser justo, o próprio Fleming viveu tempo suficiente para ser forçado a "revisar" seus trabalhos anteriores para o público americano. (Porque, como todos sabem, os Negros amam James Bond tanto quanto os Brancos amam Shaft).

Embora ainda de mau gosto, pelo menos uma pessoa poderia legitimamente fazer do argumento uma obra original é propriedade do artista para que tais revisões possam ser vistas como permissíveis... mesmo quando a experiência demonstra que elas quase sempre fazem do produto uma versão menor de si mesmo.

Pioneira da página...Laura Ingalls Wilder

Este "revisionismo" artístico estalinista é um fenômeno relativamente novo na América... mas não muito novo.

Em 2018, um convênio de supostos bibliotecários se encarregou de denunciar Laura Ingalls Wilder, escritora de vários livros descrevendo sua própria infância na pradaria durante os primeiros dias dos Estados Unidos.

Isto foi ostensivamente feito porque Wilder não era sensível aos "índios americanos" numa época em que os índios estavam ocupados massacrando colonos e queimando seu caminho através do Meio-Oeste.

Mais vergonhosamente - e tipificando a covardia desta Era Moderna - quando a Associação Americana de Bibliotecas (também referida como Asinine Literary Alarmists) tirou seu nome do Prêmio "Laura Ingalls Wilder" que, paradoxalmente, eles alegavam NÃO ser uma tentativa de censurar a mulher ou seu trabalho...

Esta desculpa não foi mais do que uma tentativa de burlar a raiva do público. Como em grande parte da América contemporânea, os defensores sinceros dos oprimidos querem todos os elogios sem nenhuma das críticas.

No mínimo, quando a British Publishing decidiu seguir o caminho do estalinismo e evocar o "antigo povo", os britânicos eram donos de seu autoritarismo.

É uma marca peculiar da Empatia Americana que nega silenciá-lo ao cortar simultaneamente sua garganta.

Probabilidades e Finalidades

Naturalmente, algum elemento da licença artística sempre esteve conosco.

The Light that Failed (um dos melhores livros já escritos, a propósito) teve seu final revisto por Kipling quando as editoras sentiram o original muito dourado para os leitores vitorianos.

O Hobbit (inicialmente lançado como um livro infantil) não teve alterações consecutivas feitas por Tolkien enquanto ainda vivo para trazê-lo mais em conformidade com O Senhor dos Anéis que ele estava então forjando.

Por falar nisso, o Fim da Infância (definitivamente para adultos) foi substancialmente retrabalhado por Clarke enquanto ele se tornava mais insistente na "ciência dura" como a base estrutural de seus textos.

Até mesmo o Clube de Combate foi transformado em vários mercados estrangeiros, de acordo com seu autor Palahniuk, para que se encaixasse no final (divergente) que aparece na tela na versão cinematográfica.

Ocasionalmente justificadas, mudanças mesmo bem intencionadas muitas vezes reduzem o trabalho original... embora reconhecidamente, em relação à última entrada acima foi provavelmente sábio remover a fórmula para nitroglicerina...

Acampamento dos Santos - Qual conformidade de preço?

Em uma nota mais pessoal, posso falar com alguma autoridade sobre a questão da Literatura Censurada.

O que parece um tempo muito curto atrás (que para aqueles de certa idade, geralmente equivale a 15 anos) eu costumava ir naquele proeminente site de leilões que todos vocês conhecem, onde eu pegava "livros proibidos".

Um dos melhores, de um ponto de vista puramente literário, era o Acampamento dos Santos de Jean Raspail. É belamente escrito, bem elaborado e atual. Provavelmente, é o melhor romance dos últimos cinqüenta anos.

Naturalmente, isto o tornou estritamente Verboten!

Críticos decretaram o trabalho e a Mídia Controlada o excorientou como "monótono" ou "banal" ou até mesmo "juvenil". Todas essas afirmações eram mentiras, pois as "Artes Liberais" (e particularmente as modernas "majors" inglesas) não lêem mais.

Em qualquer caso, nossos paladinos hiperventiladores dos infiéis teriam feito melhor em simplesmente dizer a verdade - O Acampamento dos Santos é por uma margem muito ampla o romance mais deprimente que você pode ler... porque é tudo verdade e está se tornando realidade.

Onde para Arte...Arte?

Por um período eu dei novas cópias para amigos pessoais no governo (incluindo um Tesoureiro).

Relutantemente, tenho adiado recomendá-lo a muitos que amo apenas pelo motivo mencionado acima - é como dizer a alguém que deveria ler seu próprio obituário antes do fato.

Infelizmente o escrito há uma década e meia estava no quadro de mensagens...este livro logo estaria na lista dos "desaparecidos". Ao longo de alguns anos, toda vez que notei uma Primeira Edição por menos de 25 dólares eu o comprei. Com o tempo, eu tinha - e tenho - em algum lugar ao longo da linha de uma dúzia ou mais deles em estoque.

A partir de hoje?

A nova versão em brochura barata pode ser adquirida na Amazon por $85 e uma Primeira Edição em qualquer lugar entre $850 e $1000.

Todas as coisas boas vêm para aqueles que pagam

Atualmente, você ainda pode obter as versões "clássicas" dos romances clássicos.

Sem dúvida, eles continuarão a ser lançados em edições limitadas com preços exclusivos anexados.

Por este método, o Ocidente - e especialmente os Estados Unidos - opera sob a alusão da liberdade.

"Claro amigo, você pode ler o que quiser aqui! E isso lhe custará apenas dez vezes o preço"!

Na América nós não proibimos livros...apenas os tornamos muito caros para os Plebeianos comprarem.

Guy Somerset escreve de algum lugar na América