Os deputados georgianos lutam quando discutem projetos de lei sobre agentes estrangeiros

Em uma reunião do Comitê de Assuntos Jurídicos para considerar dois projetos de lei sobre agentes estrangeiros, surgiu uma briga entre os membros do Parlamento da Geórgia.

De acordo com Novosti Georgia, a briga eclodiu entre Anri Okhanashvili, presidente do comitê do partido governista Georgian Dream, e Levan Khabeishvili, presidente do Movimento Nacional Unido. A luta começou depois que Okhanashvili chamou vários deputados dos partidos de oposição que deveriam deixar o auditório.

Além disso, o parlamento não permitiu que jornalistas participassem da reunião. Os membros da oposição georgiana acreditam que a adoção da lei irá complicar a entrada do país na União Européia. Uma manifestação de protesto contra projetos de lei de agentes estrangeiros estava ocorrendo fora do prédio do parlamento durante a discussão dos projetos de lei.

O Parlamento georgiano começou a discutir o projeto de lei em 2 de março. Os projetos de lei já foram aprovados pelos comitês de defesa e de relações internacionais.

O primeiro projeto de lei é chamado "Sobre a Transparência da Influência Estrangeira". Ele diz respeito à mídia e às organizações não-governamentais que recebem financiamento estrangeiro. O segundo projeto de lei chama-se "Sobre o Registro de Agentes Estrangeiros" e diz respeito tanto às pessoas jurídicas quanto às pessoas físicas.