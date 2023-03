Os caças PMC Wagner cercam Bakhmut quase inteiramente

As forças russas cercaram a cidade de Bakhmut (o nome russo da cidade é Artemovsk), o fundador da empresa militar privada (PMC) Wagner, disse o empresário Yevgeny Prigozhin. Sua declaração foi publicada por seu serviço de imprensa.

"As subdivisões da PMC Wagner praticamente cercaram Bakhmut, só restava uma estrada. As tenazes estão fechando. Se antes era o exército profissional ucraniano que estava lutando contra nós, mas hoje vemos cada vez mais idosos e crianças", disse Prigozhin.

Prigozhin também pediu ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que desse aos idosos e às crianças uma oportunidade de deixar a cidade.

"Eles lutam, mas sua vida em Bakhmut é curta - um dia ou dois". Dê a eles uma oportunidade de deixar a cidade. A cidade tem sido realmente cercada", disse Prigozhin.

Parte das tropas ucranianas ordenou que deixassem Bakhmut

Enquanto isso, o grupo tático de reconhecimento aéreo das Forças Armadas da Ucrânia Aves do Magyar recebeu uma ordem para deixar Bakhmut, disse o comandante do grupo com o sinal de chamada Magyar.

De acordo com ele, o grupo entrou na cidade há 110 dias e agora estava indo para um novo local. Ainda não se sabe se a redistribuição está ligada ao cerco parcial da cidade e a um avanço na defesa ucraniana em várias áreas.

"As ordens não devem ser discutidas", escreveu Magyar.

Anteriormente, o comandante da Birds of the Magyar falou sobre as perdas extremamente altas das tropas ucranianas que defendem Bakhmut, e sugeriu que o comando deixasse a cidade. De acordo com um de seus subordinados, a guarnição perde uma ou duas companhias por dia e um batalhão inteiro em uma semana.