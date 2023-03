Putin: Sabotadores ucranianos cometem ataque terrorista na região de Bryansk

Os ataques que um grupo de sabotagem e reconhecimento ucraniano realizou em 2 de março na região de Bryansk na Rússia foram um ato terrorista, disse o presidente russo Vladimir Putin.

"Hoje eles cometeram outro ato terrorista, outro crime, atravessaram a área de fronteira e abriram fogo sobre civis", disse Putin. "Eles viram que era um carro civil, eles viram que havia civis e crianças lá dentro", disse o presidente. "É este tipo de gente que se propôs a tarefa de nos privar da memória histórica, nos privar de nossa história, nos privar de nossas tradições e de nossa língua", acrescentou Putin.

Em 2 de março, um grupo de sabotadores ucranianos entrou no território da região russa que faz fronteira com a Ucrânia, na vila de Lubechane. O governador Alexander Bogomaz disse que um residente local foi morto e uma criança foi ferida. Mais tarde, ele esclareceu que a vítima era um motorista de carro, enquanto que um passageiro, um menino, foi ferido. O menino foi levado às pressas para o hospital regional de Bryansk, onde recebeu assistência médica. A vida do garoto está fora de perigo.

Após o incidente, Putin cancelou sua viagem para a região de Stavropol. Ele permanece no Kremlin, onde recebe informações oportunas e abrangentes sobre a situação na região de Bryansk do chefe da FSB Alexander Bortnikov, do Ministro da Defesa Sergei Shoigu e do chefe da Guarda Nacional Viktor Zolotov, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.