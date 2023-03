Putin cancela viagem ao Cáucaso após ataques de Bryansk

Após os ataques a várias aldeias na região de Bryansk na Rússia, o presidente Vladimir Putin cancelou sua viagem à cidade de Pyatigorsk, marcada para quinta-feira, 2 de março, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, relatórios da TASS.

Em Pyatigorsk, Putin deveria participar de um evento para abrir o Ano do Professor.

De acordo com Peskov, Putin não viajará para o Território Stavropol (onde Pyatigorsk está localizado - ed.). Em vez disso, o chefe de estado realizará o evento para abrir o Ano do Professor via link de vídeo.

"Putin se reunirá com os participantes do programa educacional piloto da escola mentor, mas ele o fará via link de vídeo por razões óbvias", disse Peskov.

Em 1º de março, o Kremlin anunciou a viagem do Presidente ao Distrito Federal do Norte do Cáucaso. Em 2 de março, Putin deveria visitar o Centro de Conhecimento Mashuk em Pyatigorsk, onde a cerimônia de abertura do Ano do Professor e Mentor seria realizada.

Peskov também negou relatos sobre a intenção de Putin de convocar uma reunião urgente do Conselho de Segurança em conexão com os ataques na região de Bryansk. A reunião ocorrerá no dia 3 de março, disse Peskov aos repórteres.

Putin recebe informações abrangentes sobre a situação na região de Bryansk de todos os departamentos relevantes, acrescentou Peskov.