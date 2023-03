Ataques a aldeias da região de Bryansk: Residentes locais tomados como reféns

Na manhã de 2 de março, um grupo de sabotagem entrou no território da região de Bryansk, na Rússia, e abriu fogo sobre um carro. O motorista foi morto, uma criança de dez anos foi ferida, disse o governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz.

"Hoje, um grupo de sabotadores da Ucrânia entrou no território do distrito de Klimovsky, na vila de Lubechany. Os sabotadores dispararam contra um carro em movimento. Como resultado do ataque, um residente foi morto, uma criança de dez anos de idade foi ferida. A criança foi levada para o hospital, ele recebe toda a assistência necessária. As Forças Armadas da Federação Russa estão tomando todas as medidas necessárias para eliminar o grupo de sabotagem".

Cerca de 50 sabotadores fizeram reféns os moradores da aldeia de Sushany.

Segundo dados preliminares, um grupo de 50 homens armados com braçadeiras amarelas entrou no território de uma aldeia na região de Bryansk e fez alguns dos residentes reféns. Os demais conseguiram escapar, outros se esconderam em suas casas.

Segundo o canal Baza Telegram, os atacantes fizeram reféns de pelo menos quatro pessoas: um homem, uma mulher e duas crianças.

Na aldeia fronteiriça de Sushany, na região de Bryansk, está ocorrendo uma batalha, as explosões são ouvidas.

Moradores se refugiaram em porões e adegas, explosões são ouvidas no vilarejo.

Uma subestação elétrica e um posto de gasolina foram explodidos no vilarejo de Sushany, relata o canal Baza Telegram.

Várias pessoas foram feitas reféns em uma loja na vila de Lubechany, na região de Bryansk, relata a RIA Novosti.

A vila de Lubechany está localizada a cerca de 20 quilômetros da vila de Sushany, onde os atacantes também tomaram os habitantes locais como reféns.

Ambas as aldeias da região de Bryansk, onde os ataques ocorreram, estão localizadas bem na fronteira com a Ucrânia. A distância entre eles é de 20 minutos de carro.

De acordo com o canal Baza Telegram, um residente do distrito de Klimovsky da região de Bryansk disse:

"Hoje, por volta das 9 horas da manhã, várias dezenas de pessoas em uniformes pretos com braçadeiras amarelas entraram no território da região. Um carro estava levando crianças para o ônibus escolar - os sabotadores atacaram o carro e abriram fogo contra ele. O motorista foi morto imediatamente, o menino sentado dentro foi ferido e ajudou duas meninas que estavam viajando com ele a sair do carro. Os sabotadores apreenderam duas casas em Sushany, capturaram muitos moradores, outros se abrigaram em porões. Os sabotadores capturaram um paramédico da aldeia vizinha de Novy Ropsk - ele estava voltando para casa de carro de um turno noturno".

O Departamento de Segurança Federal da Rússia fez o seguinte anúncio mais tarde:

"Na fronteira do distrito Klimovsky da região de Bryansk, a FSB da Rússia e as forças do Ministério da Defesa da Federação Russa estão tomando medidas para destruir os nacionalistas ucranianos armados que violaram a fronteira do estado".

Baza também publicou um relatório sobre o ataque ao carro com crianças.

De acordo com as crianças, havia um motorista e três crianças no carro: um menino chamado Fyodor, um aluno do terceiro ano, e duas meninas, Zlata e Lena. O motorista estava levando as crianças da aldeia de Brakhlov para Novy Ropsk, onde um ônibus escolar deveria ir buscá-las.

Um grupo de homens desconhecidos os atacou no caminho: o motorista foi morto imediatamente, Fyodor foi ferido no peito. Apesar de sua ferida, o garoto ajudou as meninas e disse-lhes para se esconderem na floresta.

Algum tempo depois, o menino ferido conseguiu parar um carro na mesma estrada - o carro imediatamente levou as crianças para longe do local do ataque. Fyodor foi levado apressadamente ao hospital. Os médicos disseram que um fragmento ou uma bala foi ao longo de sua costela. O menino foi operado, sua vida está fora de perigo.