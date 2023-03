Ucrânia perde 70 por cento do pessoal militar em Bakhmut

Your browser does not support the audio element. Mundo

As Forças Armadas da Ucrânia (AFU) perderam 70% de seu pessoal em Bakhmut, disse Igor Kimakovsky, conselheiro do chefe interino da República Popular de Donetsk no Canal Um.

"Eles já perderam até 70%, foram levados para as rondas", disse Kimakovsky, acrescentando que as novas unidades em Bakhmut seriam de menor importância para Kyiv.

Yevgeny Prigozhin, o fundador do PMC Wagner, disse que dezenas de milhares de militares ucranianos continuam mostrando "feroz resistência" aos combatentes de Wagner em Bakhmut.

Reservas adicionais de tropas ucranianas continuam chegando à cidade, acrescentou ele. As Forças Armadas da Ucrânia fazem seu melhor para manter o controle da cidade, acredita Prigozhin. De acordo com ele, as batalhas tornam-se cada vez mais sangrentas a cada dia.

Em 25 de fevereiro, Prigozhin disse que as unidades do PMC Wagner assumiram o controle da aldeia de Yagodnoye, no norte de Bakhmut.