Por que a Rússia não pode lutar com todas as suas forças?

Mundo

O cientista político Sergei Markov tentou responder à pergunta que muitos se fazem hoje: por que a Rússia não está lutando com todas as suas forças?

É um segredo aberto que a Rússia é cinco vezes maior do que a Ucrânia, e o exército russo é dez vezes mais forte do que as Forças Armadas da Ucrânia.

"O principal mistério do ano da operação militar especial, que o mundo inteiro está tentando resolver, é por que a Rússia não está lutando com todas as suas forças", escreveu o cientista político em sua página de mídia social.

O especialista político acredita que as Forças Armadas russas não atingem alvos importantes na Ucrânia. A liderança russa não faz nenhum esforço para mobilizar a economia, fingindo que a operação especial está ocorrendo em algum lugar distante.

Markov observou que o Ocidente acredita que a Rússia mostrou sua fraqueza e é simplesmente incapaz de mostrar nada.

Alguns patriotas, segundo ele, assumem que a Rússia está poupando forças para um grande ataque, enquanto outros patriotas acreditam que são os traidores que colocam obstáculos no caminho.