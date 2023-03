Os cientistas prevêem grandes terremotos nos próximos dias de março

Frank Hoogerbeets, um sismólogo holandês, prevê terremotos mais fortes em março de 2023.

De acordo com o instituto científico SSGEOS, onde o cientista trabalha, a atividade sísmica pode intensificar-se consideravelmente de 3 a 7 de março, tendo como pano de fundo a proximidade planetária. Tremores podem ocorrer em 12 regiões do planeta com magnitude que chega a 8,5 ou mais.

O sul do Japão, Indonésia, Portugal, Grécia, Paquistão, parte da América do Norte e as Ilhas Kuril são a zona mais perigosa, observou Hoogerbeets.

"Eu não estou exagerando ou tentando espalhar o medo. Isto é apenas um aviso", disse o cientista.

Hoogerbeets é conhecido como um "entusiasta" e "místico do terremoto" amador que acredita que o movimento dos planetas em nosso sistema solar pode nos ajudar a prever os terremotos.

Entretanto, de acordo com o US Geological Survey, é impossível prever terremotos.

"Não sabemos como, e não esperamos saber como em qualquer momento no futuro previsível. Os cientistas do USGS só podem calcular a probabilidade de ocorrência de um terremoto significativo em uma área específica dentro de um certo número de anos", disse a agência.

O geólogo e cientista Okan Tuysuz alertou os turistas sobre o perigo de um terremoto em estâncias populares na Turquia. Izmir, Mugla, Antalya, Istambul estão na zona de risco, disse ele.