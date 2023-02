Por que é muito cedo para Putin apertar o botão vermelho?

A possibilidade de a Rússia utilizar armas nucleares táticas e até estratégicas em meio à crise na Ucrânia e as conseqüências de tal decisão têm sido discutidas durante todo o ano da operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

A razão é que tal desenvolvimento não trará nenhum benefício a nenhuma das partes.

Os analistas, tanto na Rússia como nos Estados Unidos, acreditam que quase não há vantagens no uso de armas nucleares. Na verdade, o número de menos obviamente é maior do que o de plumas aqui.

A remoção do "limiar nuclear" é inevitável, para dizer o mínimo. Ela levará à inevitável proliferação de armas nucleares no mundo. Outros países podem também concluir que também podem usar armas nucleares: "se eles podem fazer isso, por que nós não podemos"?

Especialistas do Instituto Nacional de Pesquisa da Economia Mundial e Relações Internacionais com o nome de E. M. Primakov da Academia de Ciências Russa (IMEMO RAS) observaram em seu relatório que não havia metas "dignas" para ataques nucleares na Ucrânia. Eles concluíram que era muito cedo para Putin apertar o botão vermelho. Vale ressaltar que a Rússia se reserva o direito de recorrer às armas nucleares somente no caso de uma ameaça à existência do Estado.

Com toda a vontade do mundo, a Ucrânia não será capaz de causar tal dano global à Federação Russa, nem mesmo com a ajuda da OTAN. É desnecessário dizer que a OTAN não está interessada em estar diretamente envolvida no conflito. A aliança está francamente determinada a lucrar o máximo possível com o conflito ucraniano, travar uma guerra "até o último ucraniano" e sair-se bem.

Escusado será dizer que a mídia ocidental tentou especular o máximo possível sobre o assunto. Isto é o que os não-profissionais irresponsáveis normalmente fariam. Ao mesmo tempo, pode-se entendê-los ao tentar desacreditar a Federação Russa, já que todas as acusações de "jogar o jogo nuclear" são infundadas.

A doutrina nuclear russa se baseia no conceito de um ataque de retaliação. Em outras palavras, a Rússia utilizará armas nucleares caso qualquer Estado utilize armas de destruição em massa (quaisquer) ou golpear um poderoso golpe não nuclear que possa ameaçar as forças nucleares russas ou colocar em risco a existência do país.

A Rússia nunca iniciará uma catástrofe nuclear.

É a análise de possíveis cenários nucleares de grandes conflitos locais - a campanha norte-americana do Vietnã de 1964-1973, a Guerra do Golfo de 1991 e uma série de outras - que tornou tais conclusões viáveis.

O uso em larga escala de armas nucleares não atinge a estrutura alvo de um conflito local, especialmente contra um estado não nuclear. O uso único de armas nucleares cria uma multiplicidade de problemas para a população civil e a restauração da atividade econômica não apenas na área afetada, mas também nos territórios adjacentes.

Especialistas militares viram uma saída para o desenvolvimento da criação e produção de armas de longo alcance de alta precisão em equipamentos não nucleares.

Dado o constante envolvimento do Ocidente e a recusa de Kyiv em negociar, existe o perigo de que o conflito se agrave repentina e incontrolavelmente. Os Estados Unidos e seus aliados estão usando abertamente este conflito para desgastar a Rússia militar e economicamente. Isto, por sua vez, pode levar a conseqüências terríveis.

"Se a OTAN ainda se revelar parte do confronto, será impossível excluir completamente o uso de armas nucleares", resumem os especialistas no relatório.

Gostaríamos de acrescentar aqui que em seu artigo "Pontos de não retorno", o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, declarou: