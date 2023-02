A Rússia parece estar agora "apenas arrepiando" na Ucrânia

Your browser does not support the audio element. Mundo

A Rússia deveria levar muito mais a sério os ataques com drones em seu território. Descansar sobre os louros de uma potência nuclear é inaceitável para a Rússia.

A Ucrânia começa a lançar UAVs no interior da Rússia

Os mais recentes ataques com drones à República de Adygeya, a cidade resort de Tuapse, nas regiões de Belgorod, Bryansk e Moscou vêm como um movimento para testar sistemas não tripulados (UAVs) das Forças Armadas da Ucrânia em uma ampla frente, acreditam os autores do canal Rybar Telegram.

Parece que o ataque com drones à Belarus (eles refutam esses relatórios) no dia anterior fez parte da mesma série de sessões de treinamento. O ataque ao aeroporto de Machulishchi supostamente seguiu o mesmo padrão que no caso de ataques ao aeródromo estratégico russo de aviação em Engels.

Em Tuapse, drones ucranianos atacaram um depósito de petróleo durante a noite. Foi dito que eles falharam em atingir o alvo. A sala das caldeiras foi ligeiramente danificada, um incêndio deflagrou no prédio, mas foi extinto em menos de uma hora. Ninguém ficou ferido.

Em Adygea, "um drone não identificado" caiu também, disse o chefe da república Murat Kumpilov em seu canal de Telegramas. Um prédio também foi "ligeiramente danificado", nenhuma baixa foi relatada. Três UAVs das Forças Armadas da Ucrânia foram abatidos sobre Belgorod.

Os planos da OTAN para a Rússia

Alguns especialistas aceitam tais ataques de forma condescendente. Entretanto, a Rússia nunca deve, sob nenhuma circunstância, descansar sobre os louros de uma potência nuclear. O regime de Kyiv continuará a organizar uma ofensiva, uma contra-ofensiva, continuará bombardeando territórios russos e cometendo atos de sabotagem, etc. Este é o ponto de sua existência de acordo com as instruções dos patronos ocidentais.

Uma breve análise de diferentes declarações de notícias recentes indica que a OTAN planeja construir forças:

na Polônia - com possíveis greves contra Belarus e o enclave russo de Kaliningrado, com o objetivo de chegar posteriormente a São Petersburgo;

na Romênia - com uma possível greve na Transnístria;

na Ucrânia - para atacar Melitopol, avançar mais para o Mar de Azov antes de se voltar para a Crimeia e o Donbass.

Eles provavelmente começarão assim que a primavera chegar e as estradas secarem na Ucrânia. Forças da Polônia e da Romênia entrarão mais tarde - a OTAN terá um exército de 400.000 homens na primavera.

Ao todo, a Ucrânia está se preparando para algo, apesar de suas perdas em Bakhmut. Também é possível que a Ucrânia já tenha recebido armas pesadas da OTAN - elas podem ter chegado depois que tais intenções foram anunciadas.

O que pensa o Ministério da Defesa russo?

Em vez de pelo menos cortar as Forças Armadas do abastecimento de combustível, destruindo as rotas de abastecimento através da Romênia a partir da Bulgária (que está isenta de todas as sanções sobre o petróleo russo, onde Lukoil tem uma refinaria em Burgas), a Rússia concluiu um acordo com o Cazaquistão sobre o abastecimento de petróleo para a Alemanha. Este óleo na forma de combustível será posteriormente fornecido à Ucrânia para alimentar os tanques Leopard e Abrams. Entretanto, parece que a liderança russa está preocupada com os lucros do petróleo.