O mercenário americano John McIntyre desertou para o lado russo após um ano de serviço na legião estrangeira das Forças Armadas da Ucrânia e no batalhão nacional ucraniano Karpatskaya Sich, disse o canal RT Telegram.

Em uma entrevista com o correspondente militar Murad Gazdiev, McIntyre disse que inicialmente ele tinha um plano para coletar dados enquanto servia nas Forças Armadas da Ucrânia.

Segundo ele, na Ucrânia, ele conseguiu coletar e fornecer aos militares russos vários documentos, arquivos, inteligência e mapas.

McIntyre também observou que todos, incluindo os mercenários da Croácia e da República Tcheca, usam as saudações nazistas.

"Todos têm tatuagens, símbolos nazistas... Em algum momento, eles me incomodaram com perguntas sobre meus pontos de vista comunistas. Eu disse que era um anti-fascista, vim para lutar contra os imperialistas russos e os nazistas". E eles me disseram: "Não, os russos não são nazistas - nós somos nazistas", acrescentou ele.