Caiu um drone de greve na região de Moscou perto de uma estação de compressão de gás

Um veículo aéreo não tripulado caiu a 100 metros da estação de compressão de gás Voskresensk, no distrito de Kolomensky, na região de Moscou.

O governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, confirmou o incidente.

De acordo com o canal Mash Telegram, o UAV foi avistado perto de uma instalação de gás na vila de Gubastovo. Ninguém foi ferido.

De acordo com o canal Shot Telegram channel, acredita-se que o UAV despenhado seja um drone de ataque aéreo UJ-22 feito pela Ukrjet.

Seu alcance máximo de vôo é de 800 quilômetros. O UAV voa a uma velocidade de 130-140 km/h. A altitude mínima de vôo é de 50 metros. Tal aeronave pode transportar a carga útil máxima de 15-20 quilogramas.

Acredita-se que o drone perdeu a altitude abruptamente (pode ficar sem combustível), foi pego em árvores e caiu.

No dia anterior, Murat Kumpilov, o chefe da República de Adygea (situada no norte do Cáucaso da Europa Oriental), relatou a queda de uma aeronave não identificada na aldeia de Novy. A construção de uma fazenda de gado foi danificada durante o incidente. Os civis não foram feridos.

Antes disso, dois zangões das Forças Armadas da Ucrânia tentaram atacar um depósito de petróleo na cidade de Tuapse, no sul da Rússia. De acordo com o canal Shot Telegram, os drones estavam prestes a lançar explosivos sobre as instalações, mas explodiram a 100 metros de distância.

Ninguém ficou ferido.

O Ministério da Defesa russo disse mais tarde que as unidades de guerra eletrônica russas suprimiram os UAVs ucranianos nas regiões mencionadas acima. O departamento esclareceu que os zangões das Forças Armadas da Ucrânia perderam o controle e se desviaram de sua trajetória.