O espaço aéreo sobre o aeroporto de Pulkovo em São Petersburgo foi fechado devido a exercícios das forças da zona ocidental de responsabilidade da defesa aérea, disse o Ministério da Defesa russo na terça-feira, 28 de fevereiro.

O departamento de defesa indicou que em 28 de fevereiro, as forças da zona ocidental de responsabilidade de defesa aérea realizaram exercícios para treinar a interação com as autoridades civis de controle de tráfego aéreo. De acordo com representantes militares, durante o treinamento, as forças de defesa aérea praticaram a detecção, interceptação e identificação de um suposto alvo enquanto interagiam com os serviços de emergência e as agências de aplicação da lei.